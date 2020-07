Heliport je na střeše budovy B ústeckého špitálu. Zdravotníci odsud přepravují pacienty výtahem na urgentní příjem nemocnice. Na Emergency jsou k okamžitému zákroku připraveni lékaři akutního příjmu, ale i další specialisté. Ti jsou přizváni podle aktuálních potřeb stavu a poranění pacienta. „Heliport začali letečtí záchranáři spolu s ústeckou Masarykovou nemocnicí využívat v roce 2005, dva roky od otevření nového nemocničního areálu na Bukově,“ připomněla primářka Emergency Jana Bednářová.

Letečtí záchranáři přes heliport transportují do špitálu v Ústí nad Labem zejména pacienty do traumacentra, cerebrovaskulárního centra a kardiocentra. Počet přepravených přitom od roku 2005 stoupl. „Tehdy heliport využili letečtí záchranáři při 85 transportech. V roce 2019 to bylo 198 transportů,“ vypočítala Bednářová s tím, že v první polovině letošního roku přistál záchranářský vrtulník na heliportu už v 60 případech.

Na heliportu přistává vrtulník Eurocopter firmy Delta System Air (DSA). Ta v lednu tohoto roku vyhrála výběrové řízení ministerstva zdravotnictví na dalších osm let služby. Vrtulník má denní pohotovostní dobu, je tedy připraven zasáhnout od úsvitu do západu slunce. „Když je potřeba nočního zásahu, nejbližší v dosahu je vrtulník na základně v Praze, případně v Plzni,“ popsal už dříve místopředseda představenstva DSA Daniel Tuček.

Podle něj nejsou ani v zahraničí vrtulníky na všech základnách v 24hodinové pohotovosti. „V noci je počet zásahů omezenější, pravděpodobnost nehod a úrazů je nižší. I v nemocnici je jiný počet lékařů ve dne a v noci,“ připomněl Tuček.