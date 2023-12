„Teda, to je nádhera!“ užasla Marcela Kurachová, rodačka z Havraně, když po mnoha letech vstoupila do velkého sálu s taneční plochou a jevištěm. Kráčela s prvními návštěvníky po vyleštěných parketách a pod kruhovými lustry se nestačila změnám divit. „V Mostě jsem takovou krásu neviděla,“ dodala žena, která bydlí v okresním městě, ale pořád sleduje dění v Havrani.

„Do sokolovny jsem chodila na každou zábavu. Teď je to tu ale parádní,“ svěřila se 74letá Dana, které bydlí v obci pětatřicet let. Předtím měla budova jen jeden vchod, chyběly šatny a místností bylo celkově méně. Nyní jsou hlavní prostory, včetně přistavěného baru, stavebně propojené a vylepšené toalety se zatahovací stěnou lépe přístupné ze všech stran.

„Já jsem strašně nadšená, že to udělali. Dřív jsem byla proti, protože vzadu, kde stojí rodinné domy, se měla dělat venkovní terasa, ale naštěstí ji z projektu vyškrtli. Teď jsme zvědaví, co nám přinese provoz,“ sdělila jedna z obyvatelek, která bydlí vedle kulturního domu. Věří, že zateplení celou budovu dostatečně odhlučnilo a zábavy se obejdou bez stížností.

Shodou okolností obec zprovoznila svůj kulturní dům v době, kdy je mostecké společenské centrum Repre kvůli čekání na rekonstrukci zavřené a v okrese je zvýšená poptávka po jiných prostorách na bály. Vedení Havraně proto nevyloučilo, že o obecní sál projeví zájem pořadatelé maturitních plesů. „Studenti tu budou mít veškerý komfort,“ uvedla místostarostka Kamila Paterová Baureová.

Kulturní dům byl z důvodu technických závad pro konání společenských akcí několik let zavřený. Například kvůli špatnému stropu statik nedoporučil provoz velkého sálu. V budově z První republiky byly nevyhovující i toalety, elektroinstalace a další zařízení. Po rekonstrukci je objekt víceúčelový. Má i menší sál s podlahovým topením, konferenční místnost, plochu na promítání a nově vybavenou restauraci s kuchyní, pro kterou se bude ještě hledat nájemce. Obec také vyhlásí výběrové řízení na pronájem renovovaného bytu v prvním patře.

Podle starosty Petra Vinaře kulturní dům oživí dění v obci. „Budeme konečně zase mít možnost se bavit, pořádat plesy, zábavy, a třeba si sem přijít i zacvičit nebo zhlédnout promítání kina,“ řekl starosta, který při slavnostním otevření přestřihl pásku. Na první veřejnou prohlídku budovy dorazila řada lidí. „Je to hezky udělané,“ ocenil změny starosta sousední Lišnice Petr Pillár.

Hostům se líbilo jednoduché a praktické řešení interiéru. „Já myslím, že se to podařilo za součinnosti všech,“ řekl architekt Pavel Zikmund, který se podílel na změnách projektu a sladil návrh vnitřních prostor s novými funkcemi.

Během ceremoniálu zpřístupnění budovy byla znát úleva, protože největší obecní stavební investice přinášela řadu starostí. Nervozita opadla po kolaudaci, kterou se obci podařilo stihnout do Vánoc. V kulturním domě se tak může konat první akce – silvestrovská zábava.