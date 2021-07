V průmyslové zóně Joseph u Havraně nevznikne logistické centrum s halou o délce 145 a šířce 71 metrů, kde mělo pracovat ve dvousměnném provozu až 50 lidí.

Průmyslová zóna Joseph u Havraně. Archivní foto | Foto: archiv Deníku

Město Most, kterému zóna Joseph patří, pozemky neprodalo. Radnice nepřistoupila na požadavky investora, aby mu udělilo výjimky z investičních pobídek. Centrum s velkým skladem by pak nemuselo zaměstnat tolik lidí a povinný by nebyl ani termín zahájení výstavby.