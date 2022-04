V dopravních špičkách, kdy mezi továrnami a městy jezdí po silnici I/27 tisíce aut, v Havrani skoro nepřejdete z jedné části obce do druhé. Tranzitní doprava vesnici rozděluje jako Vltava Prahu. Jenže Havraň nemá mosty ani metro, které pohyb usnadňují. Dokonce i šestatřicetiletá Markéta někdy čeká se dvěma malými dětmi pět až deset minut, než se některý řidič kamionu, dodávky či osobního auta slituje a pustí rodinku v Havrani přes přechod. „Když se mění směny v průmyslových zónách, musíme dlouho čekat, protože tady je to úplně zacpané,“ svěřuje se u školky v Havrani Markéta. Nedávno tu byla svědkem nehody, při které se na křižovatce srazila při odbočování dvě osobní auta. „Doprava se zastavila, což je tu časté, a přijela sanita,“ dodává. Těší se na dobu, kdy takové situace nebude muset zažívat.

Zdroj: DeníkJen v únoru letošního roku bylo v havraňském úseku I/27 evidováno devět nehod, z toho čtyři přímo ve vsi. Zraněných v posledních letech přibývá. Úmrtí už bylo několik.

Obchvat by uvítala i 37letá Jiřina, která v Havrani bydlí sedmnáct let a omezování rušnou silnicí jí vadí čím dál víc. „Tady je to fakt nebezpečné. Ta nehodovost je strašná. Bouračku tu máme skoro každý týden, což je na vesnici šílené. V únoru byly dvě nehody za sebou a opravdu ošklivé,“ upozorňuje Jiřina.

Most udělal z ruiny 24 nových bytů. Opravit potřebují i domy v Litvínově

Hasiči 18. února vyprostili v Havrani ze dvou havarovaných aut pět zraněných lidí a přiletěl vrtulník. Den předtím záchranáři vytáhli ze dvou nabouraných aut tři lidi. Silnice I/27 byla z obou stran neprůjezdná.

Když se ráno stala další nehoda dole u pumpy, Jiřina šla právě do práce. Kvůli odklonu dopravy přes uličky ve východní části vsi nemohla se sousedy přejít obecní silnici. „Nikdo nás nepustil. Byla tu kolona aut, opravdu masakr,“ vzpomíná. Automobilismus podle ní bují od té doby, co u silnice vznikly nové průmyslové podniky. „Kdyby se postavil obchvat, nebudou to vyhozené peníze. Nám v obci se uleví,“ dodává Jiřina.

Miliardový záměr státu vést dopravu obloukem okolo obce je nyní ve zjišťovacím řízení EIA, které řeší možné posuzování vlivů stavby na životní prostředí podle speciálního zákona. „Příprava stavby obchvatu kolem Havraně na silnici I/27 je v počáteční fázi. Předběžně plánujeme zahájení stavby v roce 2029,“ sdělila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Dana Zikešová.

Na Šibeníku v Mostě vznikne prodejna s občerstvením a centrální WC pro park

Po zprovoznění obchvatu Velemyšlevsi je Havraň na trase I/27 poslední obcí sužovanou transitní dopravou. Vesnicí denně projede v průměru přes sedm tisíc aut.

Obecní samospráva jejich odklon na obchvat dlouhodobě podporuje. „Byli bychom rádi, aby se záměr realizoval co nejdříve, protože v naší obci dochází k častým dopravním nehodám,“ uvedla starostka Zdeňka Smetanová.

Přestože ve vsi platí padesátka, obyvatelé upozorňují na překračování rychlostního limitu. Obec navíc registruje poškozování svých vedlejších vozovek, na které policie odklání dopravu při haváriích. Obecní silnice s retardéry a úzkým profilem nejsou na takový provoz stavěné. Zátěž v uličkách ničí krajnice cest i přilehlé trávníky. Podle starostky je to problém i z hlediska životního prostředí, protože doprava způsobuje hlučnost a prašnost.

Prásk! Nejvíce střetů aut se zvěří je v Ústeckém kraji na Lounsku a Litoměřicku

Proudy aut na I/27 omezují ve špičce i místní dopravu, protože na hlavní silnici se ze vsi obtížně vjíždí a dlouho se čeká i při odbočování z magistrály do obce přes protisměrný jízdní pruh.

Některé podnikatele v obci ale hlavní silnice živí, protože jim dodává zákazníky. Existují obavy, že po otevření obchvatu klesnou tržby. „Chápu situaci obyvatel. Silnice je z pohledu bezpečnosti opravdu strašná, ale my budeme po přesunutí transitní dopravy v nevýhodě, protože kolem našich provozoven projede méně aut,“ řekl jeden z živnostníků.

Benzinka společnosti Tank ONO, která pod touto značkou v obci funguje od roku 2007, má plánovanou změnu dopravy zvládnout. „Naše pumpa v Havrani patří k těm nejmenším a pokud se obchvat postaví, rušit ji nebudeme. Chceme, aby dál sloužila pro mostecký venkov a tím zůstane prospěšná,“ řekl jednatel firmy Jiří Ondra.

Obchvat Havraně

Obchvat má být dlouhý přes čtyři kilometry a má vést západně od obce v území mezi Havraní a její osadou Saběnice. Trasa převážně v polích nevyžaduje demolice budov, obchází havraňské rybníky a kříží široké podmáčené údolí potoka Srpina. Cílem je odvést tranzitní dopravu ze silnice I/27 mimo zastavěné území, čímž významně klesne dopravní zatížení v obci. Nový koridor má zároveň zvýšit bezpečnost a zlepšit životního prostředí ve vsi. Také se očekává zlepšení jízdních parametrů I/27 - silniční provoz má být v tomto úseku plynulejší.



Základní data o záměru obchvatu

délka: 4,5 kilometru

mosty: 4

křižovatky: 2

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

předpokládaná cena stavby: 790 milionů korun (bez DPH)



Silnice I/27

Spojuje sever Čech s jihem. Začíná v Dubí, pokračuje přes Litvínov, Most a Žatec dál směrem na Plzeň, odkud vede k hraničnímu přechodu Železná Ruda. Na Mostecku a Žatecku je silnice značně vytížená i kvůli průmyslovým zónám Joseph a Triangle. Úsek I/27 přes Havraň navíc slouží jako přivaděč Mostu k dálnici.