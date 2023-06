Představte si, že na hlavní nádraží přijede několik rychlíků a odbavovací hala je najednou plná lidí. Tak nějak to vypadalo ve středu 21. června v hasičské stanici v Mostě po zahájení dne otevřených dveří. Nová hasičská stanice v mosteckých Velebudicích se poprvé na jeden den otevřela veřejnosti. Zájem byl obrovský. Hasiči také lidém připomněli, jak si mohou zachránit kuchyni.

Byl to první den otevřených dveří po ročním provozu nového areálu, který patří k nejmodernějším v republice. Předtím se tak velká akce nekonala, protože stanice z roku 1975 chátrala a nebylo se čím pochlubit.

Teď si to ale návštěvníci užívají. Třeba čtrnáctiletý Petr König, mladá naděje ze sboru dobrovolných hasičů ve Strupčicích. Na tričku má znak obecního sboru a se svou skupinkou doprovázenou staničním průvodcem přechází z jednoho stanoviště na druhé. Garáž, technika, tělocvična, dispečink, sociální zázemí, venkovní ukázky zásahů, zkoušení výstroje…

Všude se o všem povídá a všude je mumraj. „Je to tady hezké, moderní a hodně záživné,“ svěřuje se Deníku Petr, který chce být jako táta dobrovolným hasičem a sloužit ve výjezdové jednotce. Ze žáka se možná jednou stane profesionál jako krajští hasiči kolem něj, kteří dětem i dospělým vysvětlují, jak to u nich ve stanici chodí a jak všechno funguje.

Den otevřených dveří na hasičské stanici v Mostě ve středu 21. června..Zdroj: Deník/Martin Vokurka„V devět hodin se bude konat likvidace požáru v domácnosti!“ zazní v budově z amplionu místního rozhlasu. Část davu zamíří k parkovišti, kde hasiči za výstražnou páskou ukazují, jak se dá snadno v kuchyni zlikvidovat oheň, když například při smažení řízků zahoří vroucí olej v zapomenuté pánvi na zapnutém sporáku.

„Není to nic neobvyklého,“ řekne ve své kanceláři plukovník Zdeněk Bláha, ředitel mosteckého územního odboru Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Podle ředitele k požárům v kuchyních hasiči vyjíždějí pravidelně a den otevřených dveří ve stanici je vhodnou příležitostí připomenout veřejnosti správný způsob hašení, protože řada lidí ho nemá stále naučený.

„Když lidem začne hořet v pekáči rozžhavený olej, tak na něj chrstnou vodu, protože vodovodní kohoutek mají nejblíž. Ale to je špatně, protože oheň se rozšíří a celá kuchyň je pak v plamenech,“ upozorňuje ředitel. Správné je nádobu přikrýt poklicí, plechem na pečení nebo vlhkou utěrkou, aby se zabránilo přístupu vzduchu, a vypnout sporák.

Výjezdy k požárům, a nejen v domácnostech, jsou jen zlomkem toho, co hasiči dělají. Činností je široká škála, od vyprošťování při dopravních nehodách po různou technickou pomoc. Mostečtí hasiči mají i lezeckou skupinu pro záchranu z výšky a nad volnou hloubkou. Ve stanici je také speciální kontejner určený pro závaly nebo motorový člun, který lze použít například při zásahu na jezeru Most, kde hasiči cvičí.

Podle zákona musejí vyjet na jakoukoliv mimořádnou událost do dvou minut. Je jedno, jestli je ráno, odpoledne či noc, kdy hasiči odpočívají na lůžku. „Kluci jsou profesionální záchranáři a musí si vědět rady v každé situaci a vždycky musí pomoct,“ dodává ředitel.

Den otevřených dveří má i jeden doprovodný efekt. Přichází hodně škol a mladých lidí, takže komentovaná exkurze je zároveň náborovou akcí pro celý kraj. Přestože centrální stanice v Mostě a její pobočka v Litvínově mají plný stav, případní adepti mohou posílit stanice v jiných městech regionu. „Pokud se nám podaří někoho přesvědčit, že tato práce by byla pro něj dobrá, tak budeme rádi za každého uchazeče,“ říká ředitel.

Sedmačtyřicetiletý Filip nastoupil k hasičům už v roce 1999. Po takové práci pokukoval dřív, než byl plnoletý. Tušil, že je to zajímavé, pestré a neobvyklé povolání. „Přitom v té době hasiči v celé republice ještě nebyli tak mediálně sledovaní. Dnes je o nás všude plno zpráv, protože furt něco děláme. Je to vděčné téma a lidi to zajímá,“ míní hasič s 24 roky praxe.

Tým o třech směnách omladil, ale starší hasiči dál předávají zkušenosti těm mladším. Říká se, že hasič je hotový obvykle až po pěti letech, kdy si dost zažije. „Pak už je trošku vyklidněnej, zjistí, že nemusí být všude první za každou cenu. Když zbytečně neriskujete a jdete do všeho s rozvahou, ve finále je to lepší,“ míní hasič. Starší prý mají větší nadhled, a proto je dobré, když jsou družstva generačně promíchaná. Ukázalo se to, když ze sboru v jednu dobu odešlo víc hasičů, kteří začínali v éře socialismu. Starších bylo najednou méně, takže zkušení velitelé družstev museli jinak přemýšlet a víc stát mladším za zadkem, aby měli jistotu, že neudělají chybu.

Hasiči na Mostecku také zažili dost osobní, pesimistické chvíle, když jim v roce 2011 klesly platy kvůli vládním úsporným opatřením o deset procent. Doma měli děti, těhotné manželky na podpoře, spláceli hypotéky, a najednou brali výrazně méně. To už je podle Filipa naštěstí pryč a výdělek je teď slušný a motivující. Peníze ale nejsou všechno. Jedná se totiž o náročnou záchranářskou profesi, při níž se víc než jinde čelí vyhoření.

„Je to práce s lidským neštěstím,“ připouští hasič. Za dobrou vzpruhu považuje novou hasičskou stanici. Ta předchozí zastarala a nikomu nevyhovovala. Například ložnice byly po sedmi lidech, takže hasiči na noční se v době klidu moc nevyspali. Teď jsou pokoje dvoulůžkové a další zázemí je velmi komfortní. Hasiči ho potřebují, protože si v terénu často sáhnou na dno svých sil. Pro Filipa byl psychicky nejhorší velký požár po výbuchu v litvínovské chemičce v roce 2015. „To bylo obrovské. Stavba jako ocelové město, které si žilo svým životem za neskutečného rachotu. Tam jsme si připadali titěrní,“ vzpomíná hasič.

Požáry naneštěstí hrozí v každém okamžiku. A ani průmyslové Mostecko věčný klid nenabízí. Nedávno několikrát za sebou znovu hořelo na skládce Celio uprostřed okresu. To nemají hasiči rádi, protože je tam i nebezpečný odpad. Je to zapeklité území, kde se obtížněji odhaduje, jak se bude oheň šířit a co zachvátí. Proto se nasazuje hodně hasičů a techniky a jedná se o vyšší stupeň poplachu. „Ta skládka je pro nás jako by vztyčený prst kvůli sudům se styrenem. Zásahy tam jsou pro nás vždycky nepříjemné,“ přiznává ředitel územního odboru.

Hasičská stanice Most – Velebudice

Zdroj: Deník/Martin VokurkaSlavnostně ji otevřeli v únoru 2022. Nahradila dočasné sídlo z roku 1975. Modernizace areálu stála 186 milionů korun. Nová stanice má výjezdové garáže, stání pro osobní auta, místnosti pro fyzickou přípravu a chemicko-technické služby, šatny, učebnu, kanceláře, cvičnou věž, hřiště a parkoviště. Je také vybavena pro zásahy na olejové havárie, dopravní nehody a mimořádné události většího rozsahu, například železniční havárie či zřícení domů. Pro tyto mimořádné události mají hasiči speciální technický kontejner ke stabilizaci budov a pomoc u hromadných dopravních nehod. Objekt zároveň slouží jako sídlo Územního odboru Most HZS Ústeckého kraje. Výjezdoví hasiči při výstavbě nové budovy sídlili dva roky v unimobuňkách. Podle hasičů bylo přestěhování do nového radikální změna.