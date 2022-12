O konci Vyskočila v čele hasičů v Ústeckém kraji se spekulovalo již několik měsíců, první informace o jeho odchodu začaly prosakovat krátce po velkém lesním požáru ve Hřensku, kde začalo hořet 24. července a hasiči byli na místě požáru až do konce srpna. Končící krajský ředitel tehdy na dotaz Deníku spekulace o svém konci odmítl.

Ve stejný den skončil také velitel děčínské stanice Jiří Hykl a na odchodu by měl být i ředitel územního odboru Děčín Jaroslav Vaněk. Ten by měl podle informací Deníku zůstat v uniformě profesionálního hasiče do konce ledna.