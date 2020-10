Skupinka profesionálních hasičů z Ústeckého kraje odebírá v mosteckém Domově Alzheimer v úterý 27. října vzorky na testování přítomnosti nemoci Covid-19. Odběr se týká klientů domova. „Je to z preventivních důvodů, abychom věděli, jak na tom naši klienti jsou,“ sdělil Deníku ředitel Domova Alzheimer Zbyněk Gembiczki.

Skupina krajských hasičů se školila na odběr vzorků na testy na koronavirus. Někteří pomůžou v mosteckém Domově Alzheimer v Mostě. | Foto: HZS Ústeckého kraje

Hasičský záchranný sbor nechal v Krajské zdravotní proškolit na odběry vzorků dvanáct hasičů z celého Ústeckého kraje. Vybíral z dobrovolníků, kteří měli o pomoc v regionu zájem. „V případě potřeby nebo zhoršení zdravotnické situace mohou naši proškolení hasiči okamžitě nastoupit nejen na Mostecku, ale i na Děčínsku, Litoměřicku a v dalších okresech,“ řekl vedoucí operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Jan Rudolf. Do domova v Mostě mají přijet dva hasiči-zdravotníci. Další budou v pohotovosti a připraveni i nahradit při odběrech ty kolegy, kteří by museli odejít do karantény.