Velitel litvínovských dobrovolných hasičů Tomáš Stanko vystoupí z auta a jde připravit vstup do prvního ze dvou městských činžáků. Blesková akce začíná. U bytovky poblíž Koldomu zastaví dodávka s hasiči. Dva si obléknou speciální ochranný oblek s dýchacími maskami, třetí „nabíjí“ dekontaminační termogenerátor a akumlhovač. Připomínají partu z filmu Krotitelé duchů. Jenže tady jde o život.

Je středa 17. března a dalším ránem pokračuje preventivní dezinfekce městských zařízení v Litvínově. Mimořádné opatření má omezit šíření koronavirové nákazy v době, kdy jsou jednotky intenzivní péče v nemocnicích na hraně svých kapacit.

„Ti kluci jsou po nočních směnách a tohle dělají ve svém volném čase,“ říká Stanko, když hasiči začnou uvnitř s postřikem. Do bytů nejdou, mají za úkol zničit případné viry ve společných prostorách včetně sklepa. Na uších mají chrániče sluchu, protože přístroje hučí jako deset vysavačů najednou. „Tohle se nedá popsat jednou větou, to si musíte zkusit,“ popíše zásah hasič v masce, když vyjde z posledního kompletně čistého domu.

Začali minulý pátek. Vystříkali třeba Zámek Valdštejnů, městský úřad s pobočkami, školku pro děti rodičů z první linie a začali dělat i zastávky MHD. Ještě je čekají domovy pro seniory a dětská hřiště, která odložili kvůli špatnému počasí. Přístroje koupilo město. Po proškolení je dokáže ovládat celá jednotka sboru dobrovolných hasičů. Na akci se podílí 13 lidí. „Dezinfekce je stoprocentně biologicky odbouratelná a při zředěné koncentraci zdravotně nezávadná,“ ujišťuje velitel. Ochranná látka účinkuje několik týdnů. Přístroje se podle hasičů dají používat i po koronakrizi, například při ptačí chřipce nebo likvidaci plísní.

Boj s koronavirem vrcholí a i hasičům by pomohlo, kdyby všichni lidé dodržovali protiepidemická opatření a chránili si dýchací cesty. Řada z nich to ale nedělá. „Člověka to trochu zamrzí, ale je to na každém z nich,“ povzdechne si Stanko.

Před příjezdem hasičů prošlo kolem činžáků osm lidí, ale jen dva měli respirátor nebo ústenku. „Měl jsem ji, ale dal jsem si ji do kapsy. V televizi říkají, že když je člověk sám a jde do přírody, tak si ji může sundat,“ hájí svůj postoj senior bez ochrany a ukáže na přírodu – sídlištní stromy rostoucí vedle chodníku.

Podobná situace byla ráno v Mostě. Během chvilky prošlo kolem křižovatky nad nádražím deset lidí, z toho šest bez ochrany dýchacích cest. Z pozorování Deníku vyplynulo, že lidé s respirátory či chirurgickými rouškami drtivě převažují v centru města a na dalších frekventovaných místech, například u obchodů a na zastávkách MHD. Směrem do sídlišť, kde je menší rušno, lidí porušujících vládní nařízení přibývá.

Podle zjištění mostecké městské policie přesto převažují lidé, kteří k většině omezení přistupují rozumně, strážníky i policisty respektují a jejich činnost během lockdownu vnímají jako potřebnou. „Jediné opatření, u kterého shledáváme, že ho lidé nerespektují ve větší míře, je ochrana dýchacích cest chirurgickou rouškou nebo respirátorem na veřejném prostranství, když jdou lidé sami nebo s členem rodiny. Respirátor pak mají obvykle v ruce a nasazují na ústa a nos až v době, když se k někomu přiblíží,“ potvrdila mluvčí městské policie Veronika Loucká.

Od 1. ledna do 17. března městská policie zaevidovala 308 přestupků proti zákonu o krizovém řízení, kdy strážníci uložili pokutu nebo oznámili podezření z přestupku správnímu orgánu. Je to mnohanásobný nárůst oproti loňsku. Pro srovnání: za celý rok 2020 městská policie projednala v této kategorii přibližně 600 přestupků. Navíc průměrná pokuta je v poslední době 500 korun, nejnižší 100 korun a nejvyšší 5 000 korun. „To dokazuje, že jsme skutečně přitvrdili v restrikcích,“ uvedla mluvčí.

Případů je ve skutečnosti mnohem víc, protože v evidenci nejsou ústní napomenutí bez lustrace osob. Jedná se třeba o vykázání z místa, o napomenutí, aby si lidé zakryli dýchací cesty a o upozornění na dodržování rozestupů. Takových situací byly desítky denně a patří k nim i zásahy asistentů prevence kriminality.

Městská policie má také společné opatření s Policií ČR zaměřené na kontrolu nařízení vlády ve vybraných problémových lokalitách, kde dochází opakovaně k porušování nařízení. Důvod je podle ochránců zákona prostý – když přeplněné nemocnice kolabují, nelze tolerovat například shlukování na veřejném prostranství bez roušek a rozestupů. „Tam, kde strážníci dříve napomínali, nyní udělují pokuty,“ upozornila mluvčí městské policie. Velká část přestupků se podle ní týká také porušení nočního vycházení a popíjení alkoholu na ulici.

Například 16. března projednávali strážníci přestupek za shlukování osob bez roušek či respirátorů na veřejném prostranství. Týkalo se to pěti mladých lidí v parku za restaurací U Kojota. Hlídka řešila také dva muže, kteří si šli nakoupit na čerpací stanici alkoholické nápoje po 1. hodině ranní, čímž porušili zákaz volného pohybu na veřejném prostranství po 21. hodině. Jiný muž o půlnoci parkoval na chodníku a měl zapnutá výstražná světla. Uvedl, že stěhuje. Na dotaz strážníků, proč ke stěhování nevyužil dobu mezi 5.00 a 20.59 hodin, odpověděl, že byl v práci.

Lidé teď volají mnohem méně na tísňovou linku 156 než na začátku pandemie na jaře 2020, kdy měli podle městské policie pravděpodobně větší obavy. „Stále ale přijímáme ojedinělé stížnosti, ale už ne tolik přímo na tísňovou linku, spíše písemně, nebo je zaznamenáme na sociálních sítích,“ dodala Loucká. Na strážníky se obracejí hlavně lidé s přesvědčením, že společnost ohrožuje každé chování umožňující šíření koronaviru.

Mostecké městské policii méně volají také řidiči MHD nebo ostrahy supermarketů, které řešily nenošení roušek. Podle strážníků ubylo i krádeží v supermarketech, zřejmě kvůli nouzovému stavu s přísnějšími tresty. „Krádeží v obchodech obecně ubylo proto, že jsou zavřené. Bude to znát ve statistice přestupků proti majetku,“ řekla mluvčí městské policie.

Plošnou dezinfekci v Litvínově nařídila radnice. „Organizačně je to docela náročné, ale dokážeme tuto činnost dopoledne i odpoledne pokrýt, protože máme mezi s sebou směnaře,“ vysvětluje velitel dobrovolných hasičů. Ti jsou i během postřiku v pohotovosti. „Musíme zachovat akceschopnost jednotky,“ upozorňuje Stanko. Kdyby někde začalo hořet, tak ze stanice vyjede cisterna a hasiči na dezinfekci práce přeruší a vyjedou za kolegy.