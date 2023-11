Hasiči položili mezi jezerem a skládkou hadici o délce přes dva kilometry. Provoz na místní silnici regulovali policisté. „V tomto rozsahu to bylo první cvičení svého druhu na Mostecku,“informoval mluvčí hasičů Petr Pelikus.

Skládkový komplex byl dějištěm častých požárů. Proto je mu věnována zvýšená pozornost. Úřady v poslední době řeší v areálu stovky tun nebezpečného styrenového odpadu zahrabaného v sudech. Hořlavina by mohla při požáru explodovat.

Město Litvínov, na jehož katastru sládka leží, prosazuje co nejrychlejší odvoz styrenu. Ten byl dovezený v roce 2021 ze staré ekologické zátěže ve středních Čechách a uložený na skládce na Litvínovsku v rozporu se státní zakázkou, po níž byla policií obviněna řada lidí. Sudy, které se nedají snadno odstranit, se nejprve zabezpečí sarkofágem a před likvidací zůstanou v sektoru pro nebezpečné odpady.

Jezero Most

* Otevřelo se v září 2020 v místě, kde od 13. století stálo významné podkrušnohorské město Most, o 700 let později zbourané kvůli těžbě uhlí.

* Nyní je rekultivovaný bývalý obří důl volně přístupnou vodní plochou sloužící pro rekreaci Mostečanů, kteří bydlí v nedalekém novém městě. Jezero má hloubku přes 70 metrů, průhlednost vody až 8 metrů a rozlohou je větší než Máchovo jezero - je široké 1,9 kilometru a dlouhé 3 kilometry.

* Zatopená plocha má 309 hektarů, celé rekultivované území 1 300 hektarů. Obvodová pobřežní cesta, kam auta nesmí, je dlouhá téměř 9 kilometrů. Návštěvní řád například zakazuje rybolov a provoz motorových člunů kvůli udržení čisté vody.

* Podle nové studie má v druhé polovině 21. století vzniknout u jezera atraktivní ekologické sídliště pro 6 500 obyvatel. Ambiciózní plán zahrnuje i lanovku na hrad Hněvín, krajinné parky, kemp, loděnici a umělou vlnu pro surfaře. Kolem Mostu jsou celkem tři jezera, všechny vznikly zatopením uhelných šachet a slouží pro sport a rekreaci.