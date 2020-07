/FOTO, VIDEO/ Největší továrna na Mostecku vzdala hold hasičům, kteří ji chrání nepřetržitě od roku 1945. Podnikový sbor dostal metály a auto za 21 milionů.

Hasiči Unipetrolu slavili 75. výročí vzniku podnikového sboru litvínovské chemičky. | Video: DENÍK/Martin Vokurka

Před chemičkou zní aplaus. Desítky hasičů na pódiu u hlavní brány dostávají pamětní medaile. Tleskají manželky, děti, manažeři i starostové. Podnikový sbor slaví 75 let od svého založení. Nejstarší veterán Vladimír Jakubek drží pozlacenou plaketu s obrázkem svého patrona svatého Floriána a vzpomíná na mládí v chemičce. „Začal jsem od píky. Byl jsem u všech požárů, havárií a výbuchů kromě těch, kdy jsem byl na vojně,“ svěřuje se 74letý hasič v penzi. V továrně strávil v pohotovosti skoro půl století a zažil velké změny. „Technika šla hodně dopředu. Už není třeba tolik lidí jako dřív,“ říká senior, který se musel ve službě pořád vzdělávat. „Často nám šlo o život. Nic jsme nemohli nechat náhodě, protože na nás hodně záleželo. Kdybychom zasáhli špatně, tak by se nám to vymstilo a pocítili by to zaměstnanci i obyvatelé Litvínova a Mostu,“ dodává veterán. Díky jeho nástupcům se například známá exploze v roce 2015 obešla bez obětí na životech.