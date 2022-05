„Cílem akce je neupozorňovat pouze na knihovnu, ale poukázat na to, že v Mostě jsou další hodnotné stavby, které je tak potřeba vnímat a chránit je. Společně s architekty, kteří o tom budou přednášet, chceme ukázat veřejnosti, proč se nejedná o obyčejné panelákové stavby, jak významné jsou a co by se s nimi dalo dělat,“ sdělil za pořadatele Petr Dekastello z občanské iniciativy Zachraňme knihovnu.

Byla to právě tato iniciativa, která s víc než dvěma tisíci podpisy na petici protestovala proti stěhování knihovny do kulturního domu Repre po jeho chystané rozsáhlé stavební úpravě a která v letech 2019 a 2020 uspořádala dvě demonstrace před knihovnou. Občanské seskupení, k jehož aktivitám se hlásí část veřejnosti i odborníci, v současné době zvolilo místo rušného pouličního nesouhlasu pozitivní formu prezentace, aby předešlo negativním reakcím. Happening s besedami, koncerty, výstavou a občerstvením chce iniciativa uspořádat v centru Mostu ve středu 15. června v odpoledních i večerních hodinách. Přesné místo konání akce se ještě budě upřesňovat.

Děti udělaly z Prioru v Mostě barevné zábavní centrum. Toto jsou nové vize

Happening by měl oslovit zejména mladší generaci, která nepoznala starý Most a vztah ke svému městu si teprve tvoří nebo ho podceňuje. „Pro mě osobně je dětství a sentimentalita místa, kde jsem doma, spojena s moderní architekturou Mostu. Vzhledem k tomu, že dohromady tvoříme obec, tedy společenství občanů, měli bychom o hodnotnou architekturu v obci pečovat a neopouštět ideje jejích tvůrců,“ sdělil odborník na veřejnou politiku a regionální rozvoj Libor Kudrna. Podle něj nelze stavby v Mostě odsuzovat jen proto, že vznikly v normalizačních letech komunistické vlády. Například budovu knihovny řadí mezi cenné architektonické dědictví a dobrý odkaz předchozí generace, jehož prostřednictvím si současní obyvatelé Mostu mohou budovat pozitivní vztah k městu.

Podle Dekastella je centrum města s obchody vhodné místo pro happening, protože v pracovní den budou kolem korzovat i řadoví konzumenti, kteří se o architekturu moc nezajímají. „Je šance, že si naší akce všimnou a něco je zaujme,“ uvedl zástupce pořádající občanské iniciativy. Proto jsou na programu hudební vystoupení nebo slam poetry. Po každé přednášce se navíc počítá s diskuzí. Cílem je ukázat lidem, že kvalita budov a veřejného prostoru je klíčová pro život ve městě.

Pronájem festivalových ploch u jezera Most zahrne i úklid areálu

Zájem o mostecké stavby a urbanismus ožil v roce 2016 díky místnímu Dni architektury, jehož pořádání podnítila Mostečanka Kateřina Trčková. „Myslím si, že Mostečané mají zbytečný despekt k Mostu. Měli by si na město vytvářet pozitivní náhled,“ uvedla tehdy.

Svou stopu zanechal v Mostě i komunitní projekt Moje město, moje místo, při kterém veřejnost s odborníky poznávala vybrané lokality. V předchozích několika letech se zájem expertů a patriotů soustředil hlavně na třídu Budovatelů, na knihovnu a Repre. Jeho rekonstrukci město loni odložilo kvůli vysokým nákladům a nevyjasněné dotaci.