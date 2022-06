Byla to zvláštní shoda náhod. Ve chvíli, kdy těžká technika bourala v nefunkčním okrasném bazénku u mosteckého kulturního domu Repre část venkovní terasy, začínala v obchodním domě Central několikahodinová osvětová akce s názvem Moderní architektura nového Mostu – Happening (nejen) za mosteckou knihovnu. Pořadatelem byla občanská iniciativa, která dlouhodobě kritizuje plánovanou rekonstrukci Repre, kam se má stěhovat městská knihovna. Tentokrát však aktivisté chtěli být pozitivní a ukázat, jak hodnotné stavby Mostečany obklopují. Proto do Centralu pozvali na setkání s veřejností i architekty, aby představili například vývoj modernistického centra Mostu. Happening doprovázely výstavy, koncerty a vystoupení mladých básníků. Průběžně je sledovaly desítky lidí.

„Most je zpravidla vnímán jako ošklivé město, které je výspou socialismu a kde byli lidé nahnáni do panelákových králíkáren. Chceme trochu poodkrýt pokličku tohoto klišé, se kterým se řada lidí možná až příliš ztotožnila,“ sdělil spolupořadatel akce Libor Kudrna.

Podle organizátorů je třeba lidem vysvětlovat, jak se nový Most rodil, v čem jsou jeho přednosti a proč je důležité udržovat cenné budovy. „Doufám, že happening splnil svůj účel a že se o tom, co prezentujeme, víc ví,“ řekl Peter Decastello z iniciativy Zachraňme mosteckou knihovnu.

Například teplický architekt Jan Hanzlík, bývalý zaměstnanec Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem, přijel do Centralu přednášet o drsné poezii severočeské brutální architektury 60. a 70. let 20. století. Hanzlík je spoluautorem prezentace památkového ústavu, která na velkých informačních panelech zachycuje vývoj architektury nového Mostu, zejména jeho centrální části.

„Střed nového Mostu, to bylo dlouhé hledání, protože ve chvíli, kdy ještě nebylo rozhodnuto o likvidaci starého Mostu, se uvažovalo o tom, že by město bylo bipolární. Že by se udělalo centrum v novém Mostu a starý Most by zůstal jako přívěšek,“ uvedl architekt, když hovořil o koncepci územního plánu z 50. let. Starý Most se ale později začal bourat a pro nové centrum se vybralo místo vedle Šibeníku, kde je dosud. Před jeho výstavbou, které předcházela urbanistická soutěž, některé projekty zahrnovaly bydlení, ale nevyhrály. Tehdy se totiž rozhodlo, že v centru žádné byty nebudou. Proto je dnes tolik volného místa mezi Priorem, poštou, Repre, divadlem, radnicí, hotelem, finančním úřadem, spořitelnou a Jungle Arénou. Byty jsou jen v Centralu, který vznikl v roce 2008.

Blíž k historii

Happening představil i projekty, které chtějí lidem ukázat Most a jeho historii prostřednictvím digitálních technologií. Jedním z projektů je vytváření jádra starého Mostu ve virtuální realitě na základě dobových fotografií. „Digitalizujeme velké množství materiálu a věnujeme se i detailům budov, aby virtuální procházka městem byla co nejvíc autentická,“ řekl Martin Špoula ze studia Most creative space, které ve spolupráci s městem a ZUŠ F. L. Gassmanna vytváří i model starého Mostu v měřítku 1:30. Takzvaný Minimost má být v budoucnu umístěn u jezera Most. Studio sídlící v městské knihovně, kde se schází komunita mladých kreativců, dělalo ve virtuální realitě i budoucí rekultivaci dolu ČSA, nově chystá projížďku starým Mostem v autě a chce se věnovat i novému Mostu. „Výzev je spousta, ale jsme kapacitně omezeni,“ sdělil Špoula.

Pořadatelé vystavili v Centralu kromě prezentace Národního památkového ústavu panely o městské knihovně, grafické práce na téma moderní architektura Mostu od žáků ZUŠ Moskevská, fotografie Mostu od Tomáše Ondráška a snímky Ivana Kleina, který dokumentoval vývoj Mostu v druhé polovině 20. století a v roce 1968 zachytil obsazení Mostu ruskými vojáky.