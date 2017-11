Galerii v Mostě asi sloučí s muzeem. Podle ředitele by to mohl být její konec

Most - Výběrové řízení nového ředitele nenašlo. Na tahu je teď zastupitelstvo kraje.

Končící ředitel Galerie výtvarných umění v Moste Petr Svoboda při instalaci své poslední výstavy v galerii.Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Bude či nebude? Doslova hamletovská otázka visí nad dalším osudem Galerie výtvarných umění v Mostě. V květnu Rada Ústeckého kraje odvolala z funkce jejího ředitele Petra Svobodu, stejně jako dalších pět ředitelů galerií a muzeí, jejichž zřizovatelem je právě Ústecký kraj. Vyhlášené výběrové řízení však jeho nástupce nenašlo.

„Do výběrového řízení byli přihlášeni celkem čtyři uchazeči,“ řekla Deníku mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová s tím, že nakonec nebyl vybrán ani jeden z nich. Rada kraje tedy na základě výsledku výběrového řízení zadala odboru kultury připravit návrh možného sloučení mosteckého muzea a galerie.

Dosavadní ředitel je skeptický

Končící ředitel Svoboda zastává názor, že sloučení galerie s muzeem bude její konec. „Myslím si, že když to proběhne, tak to tak dopadne,“ řekl Deníku Svoboda a dodal příklad. „V Karlových Varech se tak kdysi stalo, ale pak se zjistilo, že to prostě nefunguje. Tak se to zase dělilo,“ řekl s tím, že nějaké možné fungování galerie po spojení s muzeem úplně nevylučuje. „Sníží to ale její mezinárodní renomé,“ dodal.

Svoboda se do vyhlášeného výběrového řízení na pozici ředitele Galerie výtvarných umění v Mostě nehlásil. „Kdybych se přihlásil, tak bych vlastně poplival svou dosavadní práci. Pokud s mojí koncepcí spokojeni nejsou, tak já se za ni nikomu omlouvat nehodlám. A jít do konkurzu, to by znamenalo omluvit se a říct: soudruzi, já jsem tady dvacet sedm let tápal v mlhách, ukažte mi tu správnou cestu. Tak to ani náhodou!“ řekl na začátku října v rozhovoru pro Deník. Svoboda bude ve funkci ředitele Galerie výtvarných umění v Mostě do 31. prosince.



Výběrová řízení na další dvě pozice ředitele výtvarných galerií své kandidáty našla. Galerii Benedikta Rejta v Lounech další dva roky nadále povede jeho současná ředitelka Alice Štefančíková. Vedením Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích byl opět pověřen Jiří Štýbr. Oba dva povedou organizace dva roky s tím, že poté se jejich pracovní poměr může změnit na dobu neurčitou.

Výběrové řízení na post ředitele Regionálního muzea v Teplicích, dopadlo podobně jako to na ředitele mostecké galerie. Nikoho vhodného nenašlo, takže se bude opakovat.

Již předtím kraj jmenoval do funkce ředitelky chomutovského muzea Markétu Prontekerovou. Odvolaný ředitel Stanislav Děd podal na kraji kvůli výběrovému řízení žalobu. Nelíbilo se mu, že i když se stal vítězem výběrového řízení, rada nakonec jmenovala někoho jiného. Je přesvědčen, že byl diskriminován kvůli věku.

Ředitel Oblastního muzea v Mostě Michal Soukup se už o možném sloučení samozřejmě dozvěděl. Zatím ale ještě nemá tolik informací, aby k celé záležitosti zaujal konkrétní stanovisko. „Zatím nepadlo rozhodnutí. Pokud zastupitelstvo kraje rozhodne, že to tak bude, potom bude na nás, aby dále a co nejlépe fungovala,“ řekl Soukup.

Úředníci očekávají lepší spolupráci

Pokud ke spojení obou institucí dojde, nevidí situaci nijak černě na odboru školství, kultury a sportu. Spíše naopak. „Naše spolupráce s galerií občas skřípala. Nikdy jsme na ni neměli nějaké velké požadavky, pokud ale byly, tak to většinou nedopadlo,“ řekl vedoucí odboru Tomáš Brzek s tím, že naproti tomu spolupráce s muzeem je dlouhodobě na výborné úrovni.

O tom, zda ke sloučení Galerie výtvarných umění v Mostě a Oblastního muzea v Mostě opravdu dojde, musí rozhodnout prosincové zastupitelstvo Ústeckého kraje. Rada pověřila ředitele odboru kultury Ústeckého kraje Radka Spálu, aby učinil potřebné úkony a materiál pro zastupitelstvo připravil.

V minulosti už spojení galerie - muzeum existovalo.

Prvočátek Galerie výtvarných umění v Mostě sahá až do roku 1969. K 1. lednu tohoto roku byla totiž ve starém Mostě, usnesením komise kulturně – výchovné práce a Kulturní správy ONV Most, založena Výstavní síň města Mostu. Jejím prvním sídlem se staly výstavní prostory mosteckého muzea v Bezručově, bývalé Vodní, ulici v č.p. 274. V novém Mostě byla nejdříve umístěna v areálu nákupního střediska Sputnik.

Pozdější transformace výstavní síně v galerii měla už předem zakódované některé problémy. Například neexistoval vlastní sbírkový fond výtvarných děl. Později se přesunula do současného důstojného prostředí v podzemním podlaží přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie. To mělo být původně využito pro doslova na hlavu postavenou necírkevní expozici, připomínající ve svatostánku, ovšem v té době ještě bez oltáře, úspěchy komunistického revolučního a dělnického hnutí. Široká veřejnost, ale i méně obeznámení lidé, cítili nepatřičnost a nevkus této snahy.