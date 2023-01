Provozovatelem galerie o velikosti třípokojového bytu, která sídlí v bývalém krytu civilní obrany a kterou podporuje Ministerstvo kultury, je spolek Veřejná kulturní iniciativa Most. „Daří se nám přivádět umělce, kteří mají opravdu renomé, nejen republikové, ale už i evropské či světové,“ řekla předsedkyně spolku Jana Jungmannová, povoláním pedagožka se zaměřením na výtvarnou výchovu a matematiku. Smyslem alternativního výstavního prostoru, který nemá v okrese obdobu, je podle ní ukazovat současné výtvarné umění, které vzniká mimo region, ale svou aktuálností či angažovaností může oslovit místní veřejnost, zvláště mladé lidi z Mostecka.

Vstupné je dobrovolné a kromě vernisáží, dernisáží či besed se Bunkr otevírá zájemcům o návštěvu po telefonické či e-mailové domluvě, protože nemá pravidelnou provozní dobu a nezaměstnává žádnou pokladní ani průvodce. Aby pokryl náklady v řádu desítek tisíc korun, které galerie pro své fungování potřebuje, snaží se spolek udržovat nízkorozpočtový režim a žádá o granty. Ty pokrývají kromě realizace výstavních projektů i vzdělávací aktivity, komentované prohlídky nebo přednášky. Ojedinělá nekomerční galerie funguje díky podpoře Ministerstva kultury a Ústeckého kraje.

Podle umělce, kurátora, pedagoga a člena spolku Luďka Proška, který vodí do galerie studenty, je důležité seznamovat mládež s děním v oboru ovlivňujícím další oblasti života. „Když budeme lidi vzdělávat už od útlého věku, budou mít k umění, kultuře i architektuře bližší vztah,“ uvedl Prošek, který se mimo jiné podílí na výběru artových filmů pro středeční promítání v mosteckém kinu Kosmos.

Galerie Bunkr byla založena v roce 2013. Obyvatelé bytového domu podle Proška nejprve nové aktivitě nedůvěřovali, protože se obávali, že ve sklepě vzniká nějaké rušivé „doupě“. Na galerii si ale postupně zvykli a po prvním grantu od ministerstva její reputace ještě vzrostla.

První letošní výstavou v Bunkru je „Leden na blátě, Li-ion na drátě“ sochařského páru Anna Hulačová a Václav Litvan, která začala vernisáží 10. ledna a potrvá do 16. února. „Takové prostory jsou mi vždycky sympatické,“ řekla v mostecké galerii Hulačová, která svou tvorbu vystavovala například v Lisabonu a Paříži a letos míří do Brazílie. Na Bunkru ocenila, že vznikl s nadšením vytvořit něco pro mostecké kulturní dění a že sídlí ve specifickém prostředí, které se výrazně odlišuje od tradičních velkých galerií. „Je to samozřejmě důležitá činnost,“ okomentoval projekty Bunkru Litvan. Podle něj spolek usnadňuje přístup místních lidí k současnému umění a supluje tak roli, kterou ve větších městech mívají reprezentativní galerie s milionovými rozpočty.

Pár přivezl do Mostu sochy a instalace, které se zabývají střetem lidské civilizace s přírodou. Název výstavy vymyslel Litvan podle známé pranostiky, kterou doplnil dystopickou verzí. Hulačová se totiž inspiruje také starověkými mýty o včelách a hmyzí opylovače konfrontuje s novými technologiemi. Proto v Bunkru visí například socha hmyzu i zvětšenina miniaturního opylovacího dronu, který už existuje v prototypech a mohl by v budoucnu nahrazovat mizející včely. „Předzvěst úhynu hmyzu vždy souvisela se zánikem civilizací a kultur,“ upozornila umělkyně, finalistka prestižní Ceny Jindřicha Chalupeckého v roce 2016.

Galerie Bunkr

Malá galerie sídlí v někdejším krytu civilní ochrany v činžáku u kruhového objezdu vedle Luny. Kulturní prostor funguje na spolkové nekomerční bázi a věnuje se soudobému českému umění. Skrze něj upozorňuje i na vážná společenská témata, která rezonují i při vzdělávací činnosti. V Bunkru vystavovali například Rafani, P. Karous, M. Zet, R. Loskot, D. Forman a A. Nikitinová.