Fotopoint MOST se vrátil k hlavní pláži jezera Most. Zákaz vstupu platí dál. Místní personál má tlačítka, která spustí varovnou sirénu, když někdo na nápis vyleze. | Video: Martin Vokurka

Vinaři používají na plašení špačků automatická plynová děla, aby před nenasytnými hejny ochránili úrodu. Na jezeru Most je teď něco podobného, jenže na lidi porušující zákaz vstupu na plovoucí fotopoint s nápisem MOST. Ten se v srpnu nebezpečně naklonil pod tíhou desítek plavců a byl kvůli riziku úrazu odtažen ke kontrole. Nyní je už zpět u hlavní pláže jezera Most a je opět místní atrakcí, ovšem s několika vychytávkami.

„Kdo se ještě nefotil, ke mně!“ zaznělo v pátek dopoledne na velkém molu, kde se děti z mateřské školy chystaly s učitelkami na další focení pod modrou oblohou a s nápisem a jezerem na pozadí. Kdyby někdo plul kolem nápisu a vyskočil na něj, bylo by najednou rušno. Místní personál má totiž tlačítka, která spustí varovnou sirénu, aby na porušení zákazu upozornila a lezce odradila. Další opatření se chystají.

Za fotopoint město zaplatilo přibližně 2,5 milionu korun a v červenci, před letním Olympijským festivalem, ho umístilo na vodu jako další jezerní atrakci a součást centrálního mola. Záměr byl tehdy jasný. Nápis bude sloužit jen jako turistická dekorace pro focení z dálky a nebude fungovat jako odpočinkové molo.

„Samozřejmě jsme věděli, že na fotopoint tu a tam určitě vylezou nějací plavci a vyfotí se, ale nepočítali jsme s tím, že tam v jedné chvíli bude padesát lidí. Na to fotopoint nebyl stavěn,“ řekl primátor Marek Hrvol. Nedávná úprava dočasně odtaženého zařízení stála zhruba čtvrt milionu korun a zahrnula i vylepšení stability, instalaci večerního osvětlení a zavedení sirény, která má upozorňovat dotyčné na nedovolené lezení na fotopoint, jako to dělá na umělých koupalištích plavčík s píšťalkou.

Další opatření chce radnice zavést do zahájení příští sezóny. S výrobcem fotopointu jedná o vhodné ochraně, ale podle primátora není snadné najít řešení. Plocha nápisu se má lidem znepříjemnit, ale ne tak, aby se tam pořezali, popíchali či jinak zranili. Pokud se nepodaří vymyslet vhodné zábrany proti lezení či opalování a davy budou dál na fotopoint pronikat navzdory všem opatřením, primátor nevylučuje, že město zváží krajní možnost - zrušení zákazu vstupu a změnu režimu na pochozí molo. „Podle mě by to ale byla nejhorší varianta, ke které se doufám nedostaneme,“ uvedl primátor.

Radnice, která chce oblíbený fotopoint na jezeru udržet funkční bez rušivých těl v plavkách, spoléhá na další pomoc. V návrhu městského rozpočtu je jeden milion korun na nákup služebního člunu pro městskou policii. Ta má od jara 2025 posílit dozor na jezeru, kde stoupá návštěvnost. Plánuje se také zřízení vodní hlídky. Kvůli tomu se proškolí asi 14 strážníků, kteří se budou na jezeru střídat hlavně přes léto. „Jednou z mnoha činností bude i ochránit fotopoint,“ řekl ředitel městské policie Jaroslav Hrvol. Plavidlem disponují například strážníci v Praze, Brně či Českých Budějovicích a zástupci Mostu se tam inspirovali.

Jezero Most je vyhledávané i v září za hezkého počasí. Půjčovna kajaků, paddleboardů a šlapadel je do konce měsíce otevřena od 10 do 18 hodin, pokud neprší a nefouká silný vítr. Fungují objekty s občerstvením a další služby.

Mohlo by vás také zajímat: Jako kluk na hipodromu v Mostě fandil, teď vše řídí a chce zvýšit návštěvnost