Dechberoucí snímky bouřek, nádherné fotografie miniaturních vloček, zajímavé duhy, svítící oblaka, překrásné přírodní scenerie s mlhou. To vše a mnoho dalšího má ve sbírce amatérský znalec počasí Jaroslav Fous z Podbořan. Se svým fotoaparátem už léta loví zajímavosti, které umí počasí a příroda vykouzlit.

Máte ve své sbírce tornádo?

Nemám. To je u nás tak ojedinělý jev, navíc se nedá předpovědět, kde by se mohlo objevit. A když už byste trefili region, může se objevit kdekoli. Někde v polích, to neodhadnete. A je to u nás opravdu vzácné.

Zdroj: DeníkCo vlastně všechno fotíte?

Všechno. (směje se) Bouřky, ty jsou ale hodně sezonní, to je otázka tak tří měsíců. Letos do konce června vlastně nic nebylo. Hodně fotím mlhy, duhy, noční svítící oblaky. Také sníh, ten mě zajímal dřív asi nejvíce, vločky, zimní jevy. A různé zajímavé oblačnosti.

Noční svítící oblaky?

Ano, ty jsem honil zrovna dnes ráno.

A dohonil?

Ano, sledoval jsem to na kamerách a byly. Tak jsem rychle vyrazil ven. Vstával jsem ve tři ráno. Jsou také jen dva měsíce v roce, je to náročné vyfotit. Jsou tak dvě hodiny před východem slunce. Je to specifická oblačnost, která je ve velké výšce 80 až 85 kilometrů. A když tam vzniknou určité podmínky, tak jakoby svítí. Jak jsou vysoko, tak je osvítí slunce. Jsou takové namodralé. Bývá to večer po západu slunce nebo ráno před jeho východem.

Kdy vás počasí a různé jevy spjaté s ním začaly zajímat?

Bavilo mě to odmalička. Amatérsky se tomu věnuji vlastně od mládí. Ale fotit počasí jsem začal později.

Jak jste se k focení bouřek, mraků a dalších zajímavostí na nebi dostal?

Bavilo mě ty jevy pozorovat, ale chtěl jsem je také zachytit, mít nějakou památku, kouknout se i později. Začal jsem v roce 2008. První pokusy byly tehdy na první mobilní telefony, které trochu něco uměly vyfotit. Fotoaparát jsem tehdy ještě neměl. To přišlo později. Koupil jsem si nejdříve malý kompaktní foťáček, ale ten brzy také přestal stačit a nakonec jsem si pořídil zrcadlovku. A postupně jsem vybavení rozšiřoval o různé objektivy a podobně.

Kolik máte objektivů?

Asi deset.

To není málo. Zajímáte se o počasí obecně, nebo jen o nějaké konkrétní zajímavosti?

Celkově o počasí.

Máte nějaký sen, co jste ještě nevyfotil a chtěl byste to mít zvěčněné?

Polární záři. Tu bych chtěl mít. Ta je u nás poměrně výjimečná. Jenže před časem, když tu byla vidět, tak mi utekla. Šel jsem spát s tím, že nic nebude, nevzbudily mě asi SMS zprávy od kolegů a ráno mi už jen kluci psali, jaká byla pěkná. Kamarád v Plzni to třeba parádně vyfotil. Pak jednou bylo zataženo, takže to se mi zatím nepoštěstilo. Chci ji vyfotit u nás, ne někam za ní letět, uvidíme, snad se to někdy povede.

Vraťme se k tomu, co už se vám povedlo vyfotit. Co bylo podle vás nejobtížnější?

Poměrně náročné je v zimě odlovit halové jevy (optické úkazy, které vznikají odrazem či průchodem slunečních či měsíčních paprsků drobnými ledovými krystaly v atmosféře, pozn. red.). Na horách také musí být specifické podmínky, aby krystaly šly zachytit. Většinou to fotím, když jsou spuštěná sněžná děla, aby ten efekt byl pěkně vidět, ještě musí být velká zima. To někdy jedete dvacetkrát a nic.

Říkal jste, že jste dnes vstával ve tři ráno. Je focení počasí hodně o ranním brzkém vstávání?

Ty letní záležitosti určitě. Červen a červenec pro mě bývá na vstávání náročný, třeba právě i kvůli svítícím mrakům. Bouřky jsou lepší v noci než přes den. I když také jak na co. Na blesky jsou lepší v noci, na struktury mraků přes den.

Noční svítící oblakaZdroj: Jaroslav Fous

Je při vašem koníčku důležitá také rychlost?

Třeba bouřky jsou hodně rychlé no, to je hodně o rychlosti. Dozvíte se, že někde je a musíte jet okamžitě. Někde vznikne i během pár minut a rychle se pohybuje. Mlhy víte, že vám nějaký čas vydrží, odhadnete, kde budou. Ale bouřka ne. Vznikne třeba u Lubence, další u Kadaně, a už utíkají pryč. A když čekáte dlouho, tak už jí nedoženete. Také třeba halové jevy na horách často rychle zmizí. I různé zajímavé oblačnosti se mohou přesouvat, když budete čekat dlouho, už je nezachytíte.

Jak se dozvíte nebo jak odhadnete, když nějaký zajímavý jev lovíte, kdy a kam vyrazit?

Třeba u bouřek a podobných věcí sleduji radar na počasí. Koukám, jak se to pohybuje, člověk už má nějaké zkušenosti. Mám také kamarády, kteří to sledují ještě více a upozorní mě. Naslepo nikam nejezdím. Je spousta webových kamer, můžete se tam podívat, jestli tam opravdu něco je, jestli má cenu tam vyrazit. Přes kamery si zjišťuji třeba mlhy na Berounce, kam také často jezdím.

Máte svá oblíbená místa?

Ano, na některá místa jezdím hodně. Často třeba právě k té Berounce. Kousek odtamtud má manželka rodiče, když jsme tam, tak si na focení zajedu. Ještě když je tma, kouknu na kamery, vidím, že mlhy jsou, zabalím si věci a vyrazím. Když vidím světla z vesnic v údolí, tak vím, že tam nic nebude a nemusím jezdit. Střídám pár míst.

Kde fotíte nejvíce?

Tady u nás na Podbořansku.

Máme zrovna vrchol léta. Lovíte i o dovolené?

Zrovna za pár dnů pojedeme na Šumavu. Tak jsem zvědavý, jestli tam bude mrznout po ránu, chtěl bych se podívat do mrazových kotlin a vyfotit je. Přes den je teplo, ale ráno se do nich nalije studený vzduch a objeví se tam mráz.

Co fotíte nejraději?

Nejsem vybíravý. Na jaře je něco jiného než v létě, na podzim také. Fotím, co zrovna je.

Jak se fotí vločky?

Složitě (směje se). Musí být větší zima, aby rychle neroztávaly. Nesmí moc foukat vítr, aby se vám hned nepokládaly. Opatrně si ji něčím musíte postavit, aby šla vyfotit. Taky musí samozřejmě sněžit (usmívá se), což u nás na Podbořansku moc není.

Detail vločkyZdroj: Jaroslav Fous

Vaše fotografie se objevují také v knížkách a časopisech. Tím se asi nemůže pochlubit každý fotograf…

Ano, občas se někdo ozve, že by potřeboval fotky něčeho do své knížky o počasí a podobně, tak jim je poskytnu. I v nějakých kalendářích mám fotky, občas se objeví v časopise. Posílám také fotografie do České televize, jsou pak k vidění při vysílání předpovědi počasí. Nejvíce ale fotím pro sebe.

Ptají se vás známí na počasí? Chtějí po vás vědět, jak bude?

Ani ne. Občas třeba někdo v práci, ale moc ne.

Co byste poradil někomu, koho třeba počasí také zajímá a chtěl by s jeho focením začít?

Může kontaktovat někoho, kdo už se tím zabývá, určitě mu poradí. Nejde to samo, když si koupíte fotoaparát. Musíte si o počasí něco načíst, trochu se v tom orientovat. No a pak si pořídit fotoaparát, do začátku by mohl stačit i kompaktní, menší.