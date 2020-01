/FOTO/ V mosteckém Domově pro seniory v ulici Jiřího Wolkera se ve středu konala poslední z deseti lekcí kurzu Malování s Pavlem Lakomým. Známý litvínovský výtvarník učil seniory malovat suchým pastelem.

Pavel Lakomý učil mostecké seniory malovat pastelem. | Foto: Deník / Martin Vokurka

Na posledním setkání desítka žáků vytvářela obrázky Tří králů a jesliček. „Mě to dobíjí. Když to někoho baví, tak mě to baví taky,“ popsal setkávání s nejstarší generací výtvarník, který vede kurz malování také v Oblastním muzeu a galerii v Mostě. Do kurzu pro seniory se zapojilo celkem osm sociálních zařízení v Ústeckém kraji. V mostecké „Wolkerovce“ malovali dopoledne senioři ze tří domovů Městské správy sociálních služeb a odpoledne se kurz přesunul do Penzionu pro seniory Ke Koupališti, kde malovali také klienti z penzionů Albrechtická a Komořanská.