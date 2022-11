FOTO: U jezera Most vzniká nové hřiště s majákem a vrakem lodi

Už se na to těšíme, říkají rodiny s dětmi na hlavní pláži jezera Most, kde pokračuje výstavba nového hřiště. Zahrnuje maják s malým tobogánem a lávkou, která vede do vraku lodi. Staveniště sousedí s již otevřenou balanční stezkou.

Jezero Most v sobotu 5. listopadu odpoledne, výstavba dětského hřiště s majákem a vrakem lodi. | Foto: Deník/Martin Vokurka