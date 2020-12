/FOTO/ Mostecký kulturní dům Repre stále zeje prázdnotou. Lidé ho jen míjejí, když pendlují mezi centrem a sídlišti. Odkládání rekonstrukce Repre možná skončí v roce 2021, kdy má začít první etapa přestavby. Zastupitelé pro ni vyhradili 50 milionu korun. Vyplývá to ze schváleného rozpočtu města na příští rok.

Mostecký kulturní dům Repre stále zeje prázdnotou. | Foto: Deník / Martin Vokurka

Do proměny kulturního domu, do kterého se má stěhovat městská knihovna, chce radnice do roku 2023 investovat zhruba 800 milionů korun. Projekt je hotový, čeká se na vyhlášení zakázky na zhotovitele stavby a na případnou dotaci. O rekonstrukci Repre a jeho náročném provozu se hovoří přes 20 let. Existovalo několik projekčních záměrů, včetně soukromého, které se ale nikdy nepodařilo zrealizovat. Například v roce 2005 si radnice nechala udělat za 1,7 milionu korun projektovou dokumentaci na rekonstrukci Repre, ale po prodeji objektu, který se později vrátil zpět městu, dokumentace skončila ve spalovně jako bezcenný materiál určený ke skartaci.