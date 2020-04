FOTO: Posedy na Mostecku utvářejí ráz místní krajiny. Kostelů je málo

Často se říká, že dominantami české kulturní krajiny jsou především kostely, které stovky let jako majáky stráží města a venkov. V okrese Most, kde řadu obcí a církevních památek zničil ve 20. století průmysl, moc kostelů není. Ve volné krajině je nahrazuje téměř zapomenutá drobná architektura. Jsou to posedy sloužící k pozorování či lovu divoké zvěře.

Posedy v okolí Mostu. | Foto: Deník / Martin Vokurka