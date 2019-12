Sedmdesátiletý Jaroslav hůře chodí. Není divu, že nechce od bývalé rybárny obcházet třídu Budovatelů, aby se dostal na nejbližší přechod k Centralu. Proto volí zkratku přes tramvajovou trať, kde i lidé mladší než on už dávno vyšlapali v trávníku mezi silnicí a kolejemi cestičku. Teď v prosinci je zabahněná.

„Já bych tu udělal podchod, aby si staří lidé mohli zkrátit cestu,“ řekl Jaroslav, když bez úhony přešel dopravní koridor široký 30 metrů. Na připomínku, že by senioři podchod nevyužívali, protože by je odradily schody, měl ihned odpověď: „V podchodu by byly eskalátory!“

Jaroslav patří k lidem, kteří chtějí, aby město vypadalo lépe. Radnice jim vyšla vstříc a nedávno zahájila přípravu na architektonickou soutěž, ve které odborná porota vybere v září 2020 nejlepší návrh na rekonstrukci třídy Budovatelů. Záměr se týká jejího středu mezi křižovatkami u Centralu a Prioru. Mostečané od konce listopadu vyplňují dotazník, v němž sdělují své názory a připomínky k řešenému území. Na 22 otázek lze odpovědět on-line na webu budovatelka.cz do 29. prosince.

„Momentálně máme 820 odpovědí a asi stovka lidí využila možnost odevzdat odpovědi na papírovém dotazníku,“ sdělil Vojtěch Černý z obecně prospěšné společnosti Agora CE, která se specializuje na navazování partnerství mezi samosprávou a veřejností a s přípravou soutěže Mostu pomáhá. Jejím zadavatelem je město a organizátorem architektka Jana Kubánková a ateliér.tečka. Výsledky dotazníkového šetření představí na veřejném setkání v hotelu Cascade 29. ledna v 16 hodin.

Řada obyvatel se mylně domnívala, že architekti budou řešit i dostavby a práci s okolními domy. „Předmětem soutěže je veřejné prostranství,“ upozornila Kubánková.

Od Rozkvětu po Rossmann

Upravit se mají obě strany Budovatelky. Jedná se o plochy na osách Rozkvět – Central – Prior a Business Centrum – Tři sýry – Rossmann. Nejširší úsek, mezi úřadem práce a chodníkem u Repre, měří 125 metrů, nejdelší 700 metrů. Do území ještě patří kratší prostranství u Centralu naproti domu Baťa a část 1. náměstí přiléhající k bytovému sektoru Centralu.

„Ono se dá změnit hodně věcí, ale chce to chtít. Tahle ulice je jednotvárná. Podél Centralu dvě stě metrů nic není, až na dvě autobusové zastávky je to prázdné,“ řekl Jaroslav. Nelíbí se mu ani umístění úterního trhu. I toto téma je součástí dotazníku. Lidé v něm hodnotí možný přesun trhu na jiné místo v centru, zmenšení parkoviště u radnice, sázení zeleně nebo zrušení průjezdu a parkování aut na 1. náměstí. Jeden z tipů na změnu se týká i Jaroslava. Odborníci se lidí ptají, zda by uvítali víc míst pro přecházení Budovatelky.

Celý záměr má ohlas i na sociálních sítích, kde Mostečané hlásí vyplnění dotazníku a přidávají další podněty. „Jako první bych přestěhoval úřad práce mimo centrum a pak bych se věnoval okolí budovy za Třemi sýry,“ napsal Zdeněk Urban. „Především by se měl kvalitně vyměnit povrch silnice po celé délce třídy Budovatelů. To už není silnice, ale tankodrom,“ doplnila Blanka Vrbková. Radnice chce v roce 2020 opravit vozovku na spodních částech Budovatelky, které soutěž neřeší.

HARMONOGRAM BUDOVATELKY

2019 příprava architektonické soutěže

březen 2020 zahájení soutěže

červen 2020 odevzdání návrhů

září 2020 vyhlášení výsledků

jednání s vítězem

zpracování dokumentace

realizace v etapách