FOTO: Hasiči z celého kraje převzali medaile za věrnost

Ústí nad Labem - Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Drahoslav Ryba udělil služební medaile Hasičského záchranného sboru ČR ke státnímu svátku 28. října 2017 příslušníkům Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.

Medaile si ocenění hasiči převzali v úterý v hlavním sálu zámečku Větruše v Ústí nad Labem. Slavnostního aktu se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, ředitel krajského ředitelství Policie ČR plk. Jaroslav Kníže, ředitel krajského ředitelství Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra Tomáš Jelínek, předseda hasičských odborů Ústeckého kraje a rodinní příslušníci vyznamenaných hasičů.

O hudební vystoupení se postarali žáci Základní umělecké školy Evy Randové Ústí nad Labem pod vedením Petra Antoše.

Služební medaile III. stupně se udělují po desetileté službě a služební medaile II. stupně po dvacetileté službě, za její vzorný výkon.

Ocenění hasiči Za věrnost II. stupně: npor. Bc. Rostislav Mertl ÚO Děčín, nprap. Jiří Nykl ÚO Litoměřice, nprap. Karel Sadílek ÚO Teplice, nprap. Jáchym Švejnoha ÚO Teplice.

Za věrnost III. stupně: pprap. Miroslav Babka ÚO Chomutov, nstržm. Pavel Bajer ÚO Žatec, mjr. Ing. Jan Bereznanin ÚO Teplice, nstržm. Petrik Borka ÚO Most, nprap. Ing. Bc. Filip Březák ÚO Chomutov, nstržm. Jan Červeňák ÚO Chomutov, pprap. Jan Dlouhý ÚO Most, nstržm. Jan Dvořák ÚO Ústí nad Labem, nprap. Tomáš Fejfar ÚO Litoměřice, prap. Pavlína Gröblová Krajské ředitelství, nprap. Michal Horner ÚO Litoměřice, nprap. Pavel Kozumplík ÚO Litoměřice, pprap. Martin Krákora ÚO Ústí nad Labem, nprap. Tomáš Kučera ÚO Litoměřice, por. Ing. Marek Malina Krajské ředitelství, pprap. Jiří Nauč ÚO Litoměřice, nstržm. Tomáš Palán ÚO Ústí nad Labem, pprap. Lukáš Pilař ÚO Děčín, nstržm. Lukáš Podaný ÚO Chomutov, pprap. František Randáček ÚO Žatec, nstržm. Radek Seifert ÚO Most, nstržm. Vlastimil Šeiner ÚO Žatec, nstržm. Stanislav Šiller ÚO Děčín, nstržm. Michal Škultéty ÚO Ústí nad Labem, pprap. Dušan Šnejdar ÚO Most, nstržm. Radek Třeštík ÚO Ústí nad Labem, nstržm. Pavel Vaněk ÚO Ústí nad Labem, pprap. Rudolf Vinš ÚO Teplice, nprap. Jan Waldauf ÚO Děčín, nstržm. Jiří Zika ÚO Děčín, pprap. Milan Žáček, Dis. ÚO Žatec.