Rodiny s dětmi využily slunečný víkend a slábnoucí vítr k pouštění draků na holých kopcích v parku Šibeník. Pokračují tak v místní tradici spojené desítky let s parkem, kde v zimě draky vystřídají boby a sáňky.

Rodiny s dětmi využily slunečný víkend a slábnoucí vítr k pouštění draků na holých kopcích v parku Šibeník. | Foto: Deník/Martin Vokurka

"Už nefouká tak silný vítr jako před pár dny, takže jsme to přišli zkusit," řekla jedna z maminek, která pouštěla draka se synem. Dříve se v parku pořádaly drakiády. Nyní chodí rodiny na kopce samy od sebe a snaží se co nejdéle udržet pestrobarevné draky co nejdéle ve vzduchu. Zdá se, že to baví spíše dospělé než děti.