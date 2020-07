Celkem 5,9 milionu korun využije ve druhém pololetí na svůj provoz spolek FK Baník Most - Souš mládež a 2,1 milionu korun „eseročko“ FK Baník Most - Souš, které sdružuje dospělé hráče. Obě partnerské organizace, které nahradily Mostecký fotbalový klub a FK Baník Souš, vznikly letos na jaře, kdy je společně založily město Most a Baník Souš.

„Udělal se kus práce. Naším cílem je, aby se fotbal v Mostě opět vrátil na výsluní a byl pozitivně vnímán,“ řekl náměstek primátora Marek Hrvol, který je jednatelem FK Baník Most - Souš a předsedou spolku, jenž se stará o fotbalovou mládež.

První městské peníze pro nový fotbalový klub mají pomoci pokrýt hlavně pronájmy sportovišť, dopravu, zabezpečení utkání a tréninkových pomůcek. Část dotace půjde na nové dresy a výlohy, které souvisejí s přípravou na fotbalovou sezonu 2020/2021. Ta začíná v červenci a vedení klubu věří, že bude úspěšná.

Založení FK Baník Most - Souš schválilo zastupitelstvo v únoru. Tuto společnost s ručením omezeným město vlastní z 95 %, zbytek drží spolek FK Baník Souš. Zastupitelé tehdy také rozhodli o založení spolku FK Baník Most - Souš mládež, jehož členy jsou město Most, Sportovní hala Most a FK Baník Souš.

Převod hráčů a práv z FK Baník Souš a Mosteckého fotbalového klubu na nový subjekt schválila Fotbalová asociace ČR v květnu, čímž se kluby působící v Mostě sjednotily.

Zakladatelé nové struktury si od projektu slibují stabilitu a přehledné financování, jehož základem bude pomoc města. To má své zástupce v klubových orgánech.

Rozsáhlá změna ve fungování fotbalu je reakcí na letité problémy vlastnicky roztříštěné a netransparentní mostecké kopané, která po sestupu z nejvyšší ligy v roce 2008 čelila kritice ze slabých výkonů, personálním a finančním krizím i soudním sporům. Nový klub kontrolovaný městem se hlásí k historickému odkazu FK Baník Souš a FK Baník Most a chce zlepšit podmínky pro všechny členy, od dětí po dospělé ve více než dvaceti družstvech. K trénování a soutěžení jim poslouží fotbalový stadion a sportovní areály v ulicích Albrechtická, Zdeňka Fibicha a Čepirohách.

Své plány představili zástupci klubu koncem června. „Baník má dobrou historii a je tady šance ho pozvednout,“ řekl sportovní ředitel Jan Skýpala, bývalý funkcionář z nedalekých prvoligových Teplic. Sloučený mostecký klub bude mít A tým a B tým. Áčko bude hrát divizi, béčko krajský přebor. U prvního týmu bude trenérem Petr Johana. Béčko povede Jiří Lovíšek.

Mostecký klub hledá další zdroje financování mezi firmami a hodlá také využít podporu od státu pro mládež. Ambicí je, aby se v Mostě hrála minimálně třetí liga, do které chce klub postoupit do tří let.

I proto se rozhodl postavit B-mužstvo, které má fungovat jako juniorka pro talentované mladé hráče, aby se jim usnadnil přechod do dospělé kategorie.