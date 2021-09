Pětadvacetiletý Petr Doležel přijel ráno z Duchcova k litvínovské chemičce, aby byl svědkem nevšední podívané. U benzinky vyložil jeřáb z kamionu na trávník velký dřevěný box. Technici z něj vyndali skutečnou Formuli 1, pak si sundali boty a v ponožkách vozidlo opatrně vtáhli na koberec do skleněného kontejneru vydrhnutého tak pečlivě, že očím přihlížejících diváků nepřekážel žádný mastný flek. „Líbí se mi to,“ prohlásil spokojený Petr, který si jako jeden z prvních fanoušků stihl nafotit špičkové závodní auto z bezprostřední blízkosti, než se za ním zavřely průhledné dveře. „O formule se zajímám odmalinka. Táta na jejich závody koukal v televizi, já koukal s ním a zůstalo mi to,“ svěřil se mladík. Dosud žádné závody F1 přímo v hlediště okruhu nezažil. „Někdy v budoucnu bych je ale chtěl určitě vidět,“ dodal.

Vůz Alfa Romeo Sauber C-37 Ferrari v hodnotě několika desítek milionů korun bude večer osvětlen a ostraha z něj nespustí oči až do 9. září, kdy se stroj o hmotnosti 733 kilogramů převeze do Hradce Králové a pak do Brna a Ostravy.

„Je to vozidlo, které v roce 2018 závodilo ve velkých cenách Formule 1 a jezdili s ním například Charles Leclerc, Marcus Ericsson nebo Kimi Räikkönen,“ sdělil Michal Procházka ze společnosti Orlen Unipetrol. Tato polská firma, která vlastní litvínovskou chemičku, je druhým rokem hlavním sponzorem týmu Formule 1 Alfa Romeo Racing Orlen. Monopost začala v České republice vystavovat v srpnu u svých čerpacích stanic Benzina, kde ho využívá pro marketingové účely.

Dvouměsíční výstavní turné zahrnuje celkem osm tuzemských měst. Zájem je zatím velký. Když formule nedávno stála na Karlovarsku, zůstala po jejím odvozu v okolí zcela ušlapaná tráva. Minulý víkend byl vůz k vidění mimořádně i na pražské Náplavce. Prohlédnout si takový automobil z blízka je ojedinělou událostí, protože formule nejvyšší kategorie lze obvykle sledovat jen zprostředkovaně v elektronických médiích nebo z dálky z hlediště při Grand Prix v zahraničí.

Vůz s motorem Ferrari, pneumatikami Pirelli a podvozkem z uhlíkového vlákna jezdí rychlostí až 378 km/h, přičemž na stovku se dostane za pouhých 2,6 sekundy. Do Česka dorazil z turné po Polsku, pak se expozice přesune do Německa a po něm se vrátí do Polska.

Monopost týmu Formule 1 Alfa Romeo Racing Orlen u čerpací stanice vedle litvínovské chemičkyZdroj: Deník/Martin Vokurka

Pro majitele litvínovské chemičky je zapojení do elitního motosportu prestižní záležitostí. „Závody Formule 1 s těmi nejlepšími jezdci přitahují fanoušky z celého světa. Podle výzkumu společnosti Nielsen dosáhla celková sledovanost podniků Formule 1 vysílaných na jednapadesáti celostátních televizních stanicích 400 milionů diváků,“ vysvětlil šéf chemičky Tomasz Wiatrak.

Motosport má na Mostecku dlouholetou tradici a slovo formule tu zaznívá pravidelně. Minulý víkend se na mosteckém autodromu konaly závody MAXX Formula, což jsou monoposty různých kategorií formulí včetně starších F1, SuperLeague Formule, GP2 a dalších.

Autodrom na okraji Mostu vznikal v letech 1978 až 1983. Předtím auta i motorky závodily přímo v ulicích města. Poprvé to bylo v květnu 1947 na trati kolem mosteckého pivovaru. Od roku 1965 sloužil jako soutěžní trať okruh ve čtvrti Stalingradská a v 70. letech tuto roli převzala široká silnice u nádraží, kde se na trati dlouhé 3,5 kilometru pořádala i proslulá Intersérie s prototypy sportovních vozů. Současný autodrom hostí pravidelně mimo jiné podnik Formula Student Czech Republic, což je mezinárodní klání studentských formulí a především jejich konstruktérských týmů.

Technické informace a zajímavosti o vozu Alfa Romeo Sauber C-37 Ferrari



Podvozek: monoblok z uhlíkového vlákna

Pohonná soustava: motor Ferrari 062 EVO 1,6L, karbonová převodovka „quick-shift“

Volant: Sauber Motorsport

Pneumatiky: Pirelli

Délka: 5143 mm

Šířka: 2000 mm

Hmotnost: 733 kg (bez paliva, včetně pilota)

Maximální rychlost během závodu: 378 km/h

Zrychlení z 0 na 100: 2,6 vteřiny

Zrychlení z 0 na 200: 4,8 vteřiny

Rychlost zastávky v boxech: 2 až 2,5 vteřiny