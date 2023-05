/FOTO, VIDEO/ Food festival zaplnil v sobotu 13. května hlavní náměstí v Mostě. Stánkoví prodejci nabízeli různé druhy jídla a pití. Ochutnávání doprovázely koncerty, atrakce pro děti a soutěž o nejchutnější guláš z divokého prasete, kterou vyhráli myslivci.

Food festival v centru Mostu v sobotu 13. května. | Video: Martin Vokurka

Společnost Ressl v honitbě Rýzl ulovila kance už minulý týden, nechala ho zkontrolovat a projít zráním. „Tajemství našeho guláše spočívá v tom, že je řízlý daňkem,“ řekl Deníku myslivec Jaromír Antonov. Soutěže gulášů se účastnili i obrničtí hasiči, mostečtí skauti a Spolek severočeských havířů.

Divoká prasata na území Mostu jsou v posledních letech přemnožená a město shodu okolností od pátku 12. května může dávat myslivcům za každého uloveného divočáka odměnu 800 korun. Rozhodla o tom městská rada, která chce omezit pronikání stád k obytným domům, kde má řada lidí obavy o svou bezpečnost. „Děkujeme městu za podporu pro odlov. Je to výborná věc,“ ocenil nové opatření Antonov. Podle něj díky finanční motivaci bude divokých prasat ubývat odlovem přírůstků a tato regulace by měla dostat místní populaci černé zvěře na únosnou mez. „V podstatě jde o stovky kusů za rok ulovených v okolí Mostu. Město nám pomáhá a jsme za to strašně vděční. Už jsme dlouholetí partneři a tu spolupráci budeme nadále rozvíjet, jak to nejvíc půjde,“ dodal myslivec.

Některé autobusy v Mostě mají jezdit jinak. Tramvajová linka 4 se asi prodlouží

Na Food festivalu měla svůj stánek i Nadace Proměny Karla Komárka, která městu pomáhá se zvelebením parku Střed u sportovní haly. Tentokrát prodávala benefiční mošty a výtěžek věnuje na obnovu zeleně v parku. Vedle nadačního stánku přírodovědný spolek Darwin představil návštěvníkům faunu a flóru z parku.