Folkový Most začal v pátek večer, kdy nabídl koncerty kapel František a Poslední kovbojové, Malina Brothers a Klíč. V horkém letním počasí zpočátku přicházely do parku desítky lidí, ale do 20 hodin se jejich počet zvýšil na víc než dvě stě. Skupina František a Poslední kovbojové s písněmi Michala Tučného publikum rozezpívala. Ti, co zpívali, si vysloužili CD zdarma.