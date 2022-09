Změna se týká i šičky Petry Lipšové z Litoměřic, která s Adientem spojila celou profesní kariéru a dělá tam už čtvrtstoletí. Jako mnoho ostatních z asi 250 zaměstnanců do roudnického závodu dojíždí autem. Prodloužení pracovní doby jí nevadí a volný pátek jednou za 14 dní vyhovuje. Hlavně kvůli tomu, že ušetří aspoň něco benzínu za dojíždění. „Podle toho, co jsem slyšela, to u nás většině ostatních vyhovuje také,“ popisuje šička, která má dvě už odrostlé děti.

Kolem dvou daleko menších ratolestí ještě běhá mistr Jan Kočárník, který do roudnické firmy dojíždí z Kamýku. I ten si novinku chválí. Hlavně se mu na ní líbí to, že změní jednu věc, která ho mrzí: teď se totiž jen málokdy dostane k tomu, aby vypravil své děti do školky. Zatímco jeho žena to má za rutinu, pro něj je to vždy svátek. A ten teď bude mít co dva týdny. „Nebo děti do školky ani nedáme a můžeme si vyjet na prodloužený víkend,“ plánuje muž nadšeně.

Jan Kočárník zatím může podobné plány s rodinou spřádat do konce prosince. Potom v Adientu zkušební provoz s každým druhým 4denním týdnem vyhodnotí. A rozhodnou se, jestli v tomto tempu pojedou naostro. V nadnárodní firmě s více než dvěma sty poboček po celém světě je ta roudnická pilotem podobného opatření. Motivací firmy bylo ušetřit aspoň za několik dní v měsíci plyn na vytápění výrobní haly. Ale i víra, že dva až tři prodloužené víkendy v měsíci zaměstnanci přivítají.

A nejen ti stávající. Po třech letech, kdy měli v Adientu stabilizovaný tým, se v uplynulých měsících rozhodli oslovit bývalé zaměstnance, jestli by u nich nechtěli znovu pracovat. A dokonce otevřeli tréninkové pracoviště pro nováčky. V uplynulém týdnu přijali na zkušební dobu 20 lidí včetně několika běženkyň z Ukrajiny. V roudnické firmě stále ještě shánějí několik lidí na dosud neobsazená pracovní místa. Podobné nábory probíhají v několika dalších velkých podnicích v regionu.

Operátory do nově budovaného výrobního provozu nabírají v ústecké Spolchemii. V chemičce v Záluží u Litvínova mají aktuálně otevřeno dokonce přes 60 pracovních míst. „Například na pozici operátora v zácviku pro chemický provoz, operátora logistiky nebo skladníka,“ upřesňuje za ORLEN Unipetrol Tereza Stříbrná. Ve štětských papírnách hledají lidi na 31 pracovních pozic, hlavně specialisty v oblasti údržby a operátory výroby. „Většinu z těchto profesí mohou vykonávat jak muži, tak i ženy,“ upozorňuje personální ředitelka českého Mondi Hana Velíšková.

Operátory do výroby i na další pozice aktuálně hledají i v Lovochemii a PREOLu v Lovosicích. Dokonce 150 zaměstnanců na různé typy dělnických pozic hledají v závodě na automobilová skla za Bílinou. „Nové zaměstnance nabíráme i přesto, že při současné situaci na trhu s energiemi na každém vyrobeném autoskle tratíme,“ podotýká personální ředitel AGC Tomáš Brokeš.

Při stávajícím hladu po zaměstnancích si ve firmách uvědomují, že musí novým lidem nabídnout něco extra. Ve štětských papírnách nedávno zvýšili jednorázový nástupní bonus na 30 tisíc. Ve Spolchemii nabízejí náborový příspěvek až 50 tisíc korun. Stejnou čásku mohou dostat noví operátoři také v chemičce v Záluží. „Samozřejmostí je i osobní ohodnocení, 13. mzda, dotované stravování nebo příspěvek na penzijní pojištění a kulturní či sportovní vyžití,“ vypočítávají v ORLEN Unipetrol.

Společnost nabízí zaměstnancům, u kterých to charakter jejich práce dovoluje, také možnost až tři dny v týdnu pracovat z domova. V Mondi svým lidem mezi jiným přispívají až 90 procent na dopravu, pokud dojíždějí, nabízejí i příspěvek za přestěhování i možnost získání bezúročných půjček. „Dále máme řadu benefitů podporujících rodiny, jako jsou zájezdy na hory, letní tábory, rodinné dny a finanční příspěvky při narození dítěte,“ doplňuje Velíšková.

Unikátní benefit nabízejí v AGC. Jde o krizovou helplinku výhradně pro jejich zaměstnance, kterou pro firmu zajišťuje Sociální agentura. „Umožňuje našim zaměstnancům anonymně a bezplatně řešit například problémy s dluhy, s hrozící insolvencí, ale i rodinné či psychické problémy,“ vysvětluje Brokeš s tím, že mezi zaměstnanci si helplinku obrovsky cení a každý rok ji využije několik desítek z nich.