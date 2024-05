V mosteckém sídle těžební společnosti Severní energetická začala ve čtvrtek 23. května burza práce pro hromadně propouštěné zaměstnance uhelného lomu ČSA a sesterské servisní firmy Sev.en Inntech. Volná místa jim nabídly desítky náborářů různých zaměstnavatelů z regionu. Burza se bude opakovat v pondělí 27. května. Je součástí pomoci koordinované těžaři i veřejnými institucemi.

Jednačtyřicetiletá Petra z Mostu pracuje v úpravně uhlí v Komořanech, ale brzy tam přijde naposled. Dostala výpověď s nadstandardním odstupným jako stovky dalších lidí z utlumovaných uhelných provozů na Mostecku. Hlídání pásu a sypání uhlí do aut či vagónů musí vyměnit za jinou profesi a doufá, že ji sežene co nejdřív.

„Nechci být doma. Nejlepší by bylo nastoupit hned do nové práce, i když peníze teď budou,“ svěřuje se žena, která ve čtvrtek 23. května navštívila historicky první burzu práce v mosteckém sídle svého zaměstnavatele. „Přínosné to pro mě bylo. Takovou nabídku volných míst jsem ani nečekala. Zaujala mě třeba nabídka Správy železnic, vězeňské služby z Bělušic i České pošty. Bylo toho strašně moc. Všichni byli ochotní, říkali, ať se k nim přijedu podívat a dali mi kontakty,“ říká Petra.

Mimořádná burza se koná v době, kdy si do zaměstnaneckého centra ve stejné budově přicházejí pro výpovědi v předem domluvený čas další horníci. Po pohovorech s personalisty si mohou u pozvaných úředních týmů vyřídit hned vedle a bez čekání výplatu státních kompenzací nebo se předběžně evidují jako nezaměstnaní, aby později nemuseli stát frontu na úřadech práce v místě svého bydliště.

Souběžná burza se koná o patro výš, takže když si lidi v přízemí vyřeší všechny formality, jdou nahoru za náboráři. „Ve finále to může vypadat tak, že když člověk odtud odchází, má v deskách výpověď i konkrétní pracovní nabídku,“ přibližuje celý proces mluvčí Skupiny Sev.en Česká energie Eva Maříková.

Ve čtvrtek mělo přijít za personalisty postupně 140 propouštěných lidí, v pondělí, kdy bude druhá burza, má dorazit dalších 140. Podle mluvčí někteří na burzu nepřijdou, protože si už novou práci našli. Jiní si chtějí dát pár měsíců volno a práci si hledat až koncem léta.

Burza však láká i zaměstnance, kteří v uhelném oboru zatím zůstávají. „Papírů a informací jsem na burze dostal hodně, teď budu přemýšlet co dál,“ říká 45letý strojvedoucí z uhelné dopravy v Komořanech. „Tohle propouštění se mě netýká, ale očekávám další vlnu výpovědí, takže chci být na to připraven. Jednou to prostě přijde,“ dodává Chomutovan. Některé volné pozice ho na burze zaujaly, s některými má problém, protože by musel pracovat dál od domova.

„Mně by se líbila společnost Alleima, protože má stejnou směnnost, na kterou jsem zvyklý,“ prozrazuje zájem o práci v továrně, kde se pracuje s kovy. Po čtrnácti letech v uhelném průmyslu prý zůstává optimistou a věří, že by novou práci našel. Útlum těžby uhlí ho ale mrzí. „Dřív jsem si myslel, že to bude jistota, ale teď to končí. Přitom tu pracovaly celé generace, dědové, tátové, synové,“ povzdechne si strojvedoucí.

Někteří horníci možná nastoupí do litvínovské chemičky. I ta má na burze své náboráře. „Hledáme operátory chemického průmyslu. Je to práce na směny, nepřetržitý provoz, krátký dlouhý týden, nebo ranní noční volno,“ říká Jakub Mikšovský z Tréninkového centra Orlen Unipetrol v Záluží. Chemička operátory nabírá po větších skupinách, protože před nástupem do výroby musí projít v centru výcvikem, kde se učí vše pro ostrý provoz. Trénink trvá tři měsíce a je na ranní směny od 7 do 15 hodin.

Chemička nabírá jednu skupinu zhruba o 20 lidech jednou za tři měsíce. Nejbližší nábor je v červnu, ale ten je už obsazený, další bude v září a do něj se mohou horníci hlásit. Do tréninkového centra se dostanou, pokud projdou během léta výběrovým řízením, do něhož se musí přihlásit jako jakýkoliv jiný uchazeč.

Mezi uvolněnými horníky zkouší najít nové posily i státní policie. Ani ta ale nemůže slevit ze svých podmínek a vyžaduje mimo jiné dobrý zdravotní stav či psychotesty. „Přijímáme i uchazeče bez maturity, ale musí si ji do tří let dodělat. Když je někdo starší, tak už se mu do toho ale moc nechce,“ líčí své zkušenosti policejní náborářka Lucie Čmerdová Sáričková.

Havíře oslovuje i železniční dopravce GW Train Regio. „Pokud mají zájem, my si je vyškolíme,“ upozorňuje zástupce vedoucího provozu Josef Kurfiřt. Dopravce potřebuje dva strojvedoucí a dva průvodčí. Česká pošta, další účastník burzy, shání třeba kurýry, operátory logistiky, řidiče či listovní doručovatele.

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova svou nabídku zaměstnání pro horníky z lomu ČSA zveřejnil už v první polovině května. „Nabízíme vám jistotu zaměstnání a stabilního zaměstnavatele,“ uvedl dopravce na svém webu. Propouštěným chtěl dát na vědomí, že dlouhodobě poptává elektrikáře, automechaniky, autoelektrikáře, lakýrníky a řidiče či řidičky autobusu s oprávněním skupiny D, které podnik může zajistit.

„Naši zaměstnanci na těchto pozicích jsou často v předdůchodovém nebo důchodovém věku a náhradu za ně na trhu práce sháníme těžko. Rádi tak uvítáme kvalifikované zaměstnance z řad těchto propuštěných lidí, kterým nabídneme jistotu v podobě stabilního zaměstnavatele a zároveň jim takto pomůžeme v nelehké životní situaci,“ sdělila mluvčí podniku Hana Syrová. Podnikové personální oddělení už eviduje mnoho zájemců z řad propuštěných zaměstnanců, kteří se na dopravce obracejí telefonicky, e-mailem nebo přicházejí osobně.

„Ve většině případů si lidé zatím jen zjišťují podrobnosti k nabízením pracovním místům a mapují situaci v dopravním podniku, protože ještě třeba nemají podepsané výpovědi u stávajícího zaměstnavatele,“ dodala mluvčí. Personální manažerka podniku byla v květnu na setkání skupiny personalistů, které pořádalo Sdružení dopravních podniků ČR, a informovala je o situaci v lomu ČSA. Dopravní podniky z celé ČR tak mohou případně také reagovat na propuštění a nabídnout práci.

V mosteckém sídle společnosti Severní energetická se ve čtvrtek 23. května konala Burza práce pro propouštěné zaměstnance uhelného lomu ČSA a sesterské servisní firmy Sev.en Inntech.Zdroj: Deník/Martin VokurkaUhlí v lomu ČSA se kvůli vládním limitům přestane těžit během několika následujících měsíců. Společnosti Severní energetická a Sev.en Inntech, která zajišťuje obslužné činnosti pro těžební společnost, od května do července propustí celkem 485 zaměstnanců. Patří k nim profese jako provozní zámečník, elektrikář, řidič či mechanik.

Většina odejde s osminásobkem platu a navíc mohou získat od státu restrukturalizační příspěvek v řádu tisíců korun měsíčně po dobu několika let. Většina uvolněných je z okresu Most. Stovka lidí v lomu ještě zůstane a do srpna bude na ranních směnách těžit v omezeném režimu. Pak těžba skončí a v dole bude jen malý tým kvůli zajištění bezpečnosti a strojů.

Firma nevylučuje částečnou obnovu těžby v zimě, pokud bude vyšší poptávka po uhlí pro výrobu elektrické energie nebo tepla. Do lomu by v takovém případě nastoupily posádky ze sesterského dolu Vršany, který funguje dál.

