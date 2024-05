Finále mistrovství světa v hokeji: U jezera se bude fandit, snad vyjde počasí

Petra Stolín Froese

Fanoušci ledního hokeje budou mít možnost sledovat nejzásadnější sportovní klání mistrovství a podpořit hokejovou reprezentaci České republiky, která postoupila do semifinálových bojů. A to nejen ve svých domovech a oblíbených restauracích, ale i na velkoplošné obrazovce u jezera Most nebo na sjezdovce v Meziboří. Po deštivých dnech by mělo přát fanouškům počasí.

Jezero Most v pondělí 13. května večer během živého vysílání z hokejového mistrovství světa. | Video: Martin Vokurka