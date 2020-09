V Mostě měl českou distribuční premiéru dokumentární film o švédském dvojčeti přestěhovaného severočeského města. Původně se měl využít i mostecký kostel.

Režisérka Greta Stocklassová | Foto: Deník/Martin Vokurka

Vladimír Zahrádka z Litvínova navštívil za polárním kruhem švédské město Kiruna, které se teď jako kdysi Most stěhuje kvůli těžbě. Není divu, že tento bývalý odborář z chemičky přijel do Mostu na zářijovou českou premiéru dokumentárního filmu Kiruna překrásný nový svět, který skrze příběhy obyvatel ukazuje zánik skandinávského města a stavbu nového. „Řekl jsem si, že to musím vidět,“ svěřil se Zahrádka, který je obdivovatelem severské země. Líbí se mu její sociální systém a přístup Švédů k řešení palčivých problémů. „Je to jiná zeměkoule,“ sdělil.