I když je město Most uváděno jako generální partner, neposkytne třímilionovou dotaci pořadatelům několikadenního hudebního a sportovního festivalu The Most Fest. Ten má k atraktivnímu příměstskému jezeru Most v půlce srpna přilákat patnáct tisíc lidí z celé ČR na Lucii Bílou, dračí lodě, zasněženou sjezdovku, exhibice olympioniků a další atrakce. Žádost o finanční podporu, kterou v březnu podala společnost The Most 4you, neschválilo koncem dubna mostecké zastupitelstvo. Důvodem byla hlavně vysoká suma v době zdražování a obava, že teprve loni zpřístupněná rekultivovaná krajina je zatím pro tak masivní zábavu, jež si vyžádá zřízení stanového městečka, nevhodná. Miliony z městské kasy měly jít na podporu technické produkce a na honoráře kapel a divadel. I když firma u radnice neuspěla, peníze hodlá sehnat jinde a festival u jezera uspořádá.

„Holt se s tím popereme. Chtěl bych ujistit, že akce se uskuteční a lidé se nemusejí bát, že by o ni přišli,“ zdůraznil spolumajitel produkční společnosti Jiří Nedvěd, který je zároveň radním za hnutí ProMost.

Podle Nedvěda nelze festival zmenšit, protože interpreti a vybavení je už nasmlouvané a zálohy jsou zaplacené. Dodal, že kdyby se akce omezila, přišla by o partnery, včetně mediální podpory.

Radnímu se nepodařilo kolegy přesvědčit, že město bude z akce profitovat díky dlouhodobému celostátnímu marketingu, který cílí na propagaci Mostu jako moderního a pokrokového města. „Od standardních hudebních festivalů se výrazně odlišujeme tím, že dáváme velký prostor sportu, což v tuzemsku nemá obdoby. Starostí je s tím opravdu hodně, a proto na tom děláme každý den dvanáct, třináct hodin, abychom splnili to, co jsme slíbili,“ uvedl Nedvěd.

Dotace neprošla, protože Nedvědovi kolegové z vládnoucího hnutí se zdrželi hlasování. Někteří ambicióznímu politikovi a podnikateli nefandí, jiní odmítli podpořit neznámou show v době, kdy všechno zdražuje a město musí šetřit. „Dát tři miliony na zábavu, když za tři týdny po ní bude vedle tradiční Mostecká slavnost, je zbytečné,“ podotkl Daniel Dunovský (ProMost), který je ředitelem Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova. Podnik čelí nárůstu cen nafty a energie a podobné potíže hlásí i další organizace závislé na příspěvcích z městského rozpočtu. Podle primátora Jana Paparegy (ProMost) jim radnice bude muset pomoct a částka bude vysoká. „To číslo nebude vůbec příjemné. Odhaduji to na čtyřicet až padesát milionů korun,“ zhodnotil primátor.

Část opozice neměla problém jen se třemi miliony pro festival, ale i s jeho vlivem na krajinu u jezera. „Přijde mi, že ten prostor není na akci takového rozsahu dobrý,“ sdělil zastupitel Jiří Kraus (Piráti a Zelení pro Most). Po prezentaci akce u Nedvěda byl prý nejprve nadšený, pak si ale dvakrát prošel celou louku, kde mají stát stany, karavany, pódia a atrakce, a názor změnil. Našel podmáčené plochy i místa, ze kterých se za sucha bude prášit. Navíc příroda u jezera podle něj ještě nezačala pořádně fungovat a devastující vliv festivalu by mohl její obnovu zpomalit.

Nedvěd s tím nesouhlasí. Podle něj prostor loni prověřila technická produkce s velkými zkušenostmi z jiných festivalů a dělaly se i sondy. „Všichni byli nadšeni, protože tak dobrých areálů moc není,“ zmínil Nedvěd. Organizátoři chtějí po festivalu vrátit vše do původního stavu, což má zaručit nájemní smlouva. Pozemky má město půjčené od státního podniku Diamo, který s festivalem souhlasí.

Městská Mostecká slavnost, která bude letos v září poprvé dvoudenní a vyjde na tři miliony korun, zabere opět prostranství u přesunutého kostela, kam chodí za veselím a koncerty zdarma přes 20 tisíc lidí. Vstup na oplocený festival blíž u jezera soukromý pořadatel zpoplatní.

I podle Svatopluka Matějky (Sdružení Mostečané Mostu) je nový ekosystém u jezera velmi křehký a pobyt na jílovité půdě za deště nebude pro návštěvníky ani pro účinkující příjemný. Přesto pro dotaci hlasoval. „Dávám přednost odvážné vizionářské vůli lidí, kteří do toho jdou. Most tuto odvahu potřebuje. Držím tomu palce a doufám, že akce bude pořádána s maximální ekologickou ohleduplností,“ zdůvodnil opoziční zastupitel.

Z neochoty festivalu finančně pomoci byl zklamaný Roman Houska (ODS). Podle něj před nedávnem ještě panovala na městě shoda, že dotace projde, protože akce udělá Mostu dobré jméno. „Tehdy jsem cítil podporu, a proto mě překvapilo, že vedení města a klub ProMost z toho ustoupily. Rizika tu jsou, ale věřím, že organizátoři si s problémy poradí. Kdo nic nedělá, nic nezkazí,“ prohlásil Houska.

Podle hejtmana Jana Schillera (ANO) žádost o podporu obdržel i Ústecký kraj. „U nás se to zatím ještě neprojednává, takže teď ještě nedokážu říct, jestli to Ústecký kraj podpoří,“ řekl hejtman, který je však festivalu nakloněn. Kritiku chápe, ale radního se zastal. „V dobrém slova smyslu víc takových bláznů, jako je pan Nedvěd, protože pokud tady nikdo nepřijde s něčím novým, budeme stále říkat, že jinde mají super akce a my nic,“ konstatoval Schiller. Podle něj je festival u jezera velký risk, ale i velká šance. „Proč by Most nemohl mít festival, jako má severní Morava svůj Colours of Ostrava? Příroda u jezera se aktivuje, ale životní prostředí je i o lidech. Neměli bychom se bát šlápnout na trávu a měli bychom ten prostor využívat. Ústecký kraj prezentuje jezero jako unikát, který je pro veřejnost,“ dodal hejtman.

Podle mosteckého zastupitele Jana Hrubeše (Piráti a Zelení pro Most) jde však nejen o zeleň, ale i o hluk, který bude rušit zvířata. „Jezero je významným biotopem pro ptactvo. Žijí tam i vzácné druhy,“ varoval. Jeho kolega Luděk Prošek navíc poznamenal, že třímilionová dotace pro festival by byla „plivnutím do tváře“ mosteckým neziskovkám, které na celoroční činnost dostávají od města výrazně méně peněz. Podle něj i jiné velké festivaly začínaly s málem a město by ten u jezera mělo podpořit, až pokud se osvědčí. Třeba už příští rok, protože pořadatel plánuje další ročníky.

O festivalu

The Most Fest se bude konat od 11. do 14. srpna u jezera Most, kde vznikne ohrazený areál pro koncerty, sport, tanec, divadlo, gastronomii, vodní zábavu a pobyt ve stanech či karavanech. Při speciálním nočním programu, kdy zazní elektronická muzika, má pláž „českého moře“ připomínat proslulé festivaly na ostrově Ibiza. V mosteckém areálu bude navíc snowpark pro lyžování, bobování nebo koulovačky, dětská zóna, vodní svět s obří skluzavkou, exhibice známých sportovců a závody dračích lodí. V areálu lidé najdou i řadu stánků s občerstvením, zázemí pro osobní hygienu, půjčovnu sportovních potřeb, Wi-Fi a místo pro lety v helikoptéře. Ze sportovců dorazí profesionální lyžaři a snowboardisté nebo přední čeští zápasníci, kteří vystoupí v bojové aréně. Zdraví rekreantů pohlídají zdravotníci.

Prodej vstupenek na tento multižánrový festival začal v březnu. Cena se odvíjí od termínu nákupu – čím dříve si zájemci vstupenku zakoupí, tím bude její cena nižší. První vlna předprodeje končí 30. dubna. Do té doby stojí vstupenka do areálu 690 korun. V dalším období cena postupně poroste až na 1 090 korun těsně před akcí. Přímo na místě bude stát vstupenka 1 190 korun. VIP vstupenka, která zahrnuje nadstandardní služby, vyjde na 2 750 korun. Nejdražší vstupenka je za 4 750 korun a obnáší také neomezenou spotřebu pití a jídla. Děti do výšky 100 cm vstupné neplatí a děti do 15 let hradí polovinu. Vstupenka platí na všechny dny festivalu a kdyby vláda kvůli covidu znovu tyto akce zakázala, pořadatelé zaplacené peníze lidem obratem vrátí.

Zájemci musejí počítat s dalšími výdaji. Parkoviště bude za 300 korun za všechny dny festivalu a ve stanovém městečku se bude účtovat 300 korun za osobu.