Pouhý týden zbývá do zahájení několikadenního hudebního a sportovního festivalu The Most Fest. Hlavní louka nad jezerem Most, kde budou pódia, místa pro stany a většina atrakcí, je ale dosud prázdná. Podle pořadatelů je to běžný postup. Práce, které budou vidět, začnou po víkendu, až se prostor vykolíkuje pro jednotlivé festivalové zóny. Největší akce svého druhu na Mostecku se koná poprvé a potrvá od 11. do 14. srpna. Nabídne koncerty známých interpretů, soutěže, exhibice, ochutnávku sportů i divadlo. Vstupenky jsou stále v prodeji.

„Příprava běží podle plánu a veškerých dohod,“ sdělila Běla Jašková z pořadatelského týmu. Návštěvníci jezera na louce za centrálním parkovištěm sice ještě nic nevidí, ale brzy tam bude rušno. Harmonogram prací je podle Jaškové sestaven tak, aby budování oploceného festivalového areálu co nejméně narušilo běžný provoz rekreační oblasti. „Příprava festivalu má vždy své konkrétní technické postupy, včetně zaměření areálu a instalace plotu,“ dodala.

Koupání bude. Festival pro 17 tisíc lidí vstup do jezera Most neomezí

Organizační tým zveřejnil na webu festivalu přehlednou mapu areálu s rozmístěním celého zázemí. Stanové městečko se otevře ve čtvrtek 11. srpna ve 12 hodin, kdy se očekává první nápor návštěvníků. Ve stejný den večer začne šňůra koncertů. Sportovní program vypukne v pátek 12. srpna sérií desítek akcí, včetně tréninku dračích lodí a představení jachtingu. Na svahu nedaleko pláže už stojí dráha pro kola Singletrack a vedle je upravený terén pro skok v chystaném snowparku.

Čeká se přes 10 tisíc lidí

O víkendu začne na hlavní horní ploše vytyčování ploch pro návštěvníky a účinkující a od pondělí 8. srpna se začnou navážet ploty. V následujících dnech budou nákladní auta přivážet konstrukce pro dvě pódia, toalety, techniku, občerstvení, atrakce i ruské kolo. V hudební sekci na akci vystoupí například Lucie Bílá a Arakain, Janek Ledecký, Leoš Mareš, Richard Müller či Monkey Business.

„Počítáme s tím, že festival navštíví deset až patnáct tisíc lidí,“ sdělil spolumajitel produkční společnosti The Most 4you Jiří Nedvěd.

Novinkou je jednodenní vstupné na festival, aby si lidé nemuseli kupovat pobyt na všechny dny. „Jednodenní vstupné jsme v plánu neměli, ale vyhověli jsme přání lidí, kteří o něj velmi stáli. Je vidět, že v Ústeckém kraji ještě řada lidí není zvyklá na delší festivalový režim. Této zkušenosti chceme přizpůsobit i další ročník festivalu,“ uvedl Nedvěd.

Velký festival u jezera Most městu pomůže, shodli se v areálu rekreanti

Pro první ročník uzavřelo město Most s organizátorem festivalu smlouvu o pronájmu pozemků u jezera Most za nájemné 100 tisíc korun. Další pozemky v lokalitě si pořadatel pronajal od státního podniku Diamo. „Nadále platí, že prostor pláží zůstává pro veřejnost i návštěvníky jezera otevřen,“ informovala radnice.

Ta chystá v sousedství vlastní akci. Necelý měsíc po festivalu město uspořádá tradiční Mostecké slavnosti, které se během pandemie covidu nekonaly. Letos bude veselice dvoudenní, od pátku do soboty 9. a 10. září, a opět by měla zaplnit areál přesunutého kostela, kam vyrazí průvod z centra Mostu. Na slavnosti zazpívají třeba No Name, Jelen, Lenny či Ivan Mládek.

The Most Fest – praktické informace

I. peníze

Jednodenní vstupenka na čtvrtek stojí v předprodeji 190 Kč (na místě 250 Kč), na pátek či sobotu 450 korun (na místě 550 Kč). Vstupenka na všechny dny festivalu stojí v předprodeji 1 090 Kč (na místě 1 190 Kč). Děti do 15 let platí polovinu, děti do 100 cm mají vstup zdarma.

Poplatek na parkoviště je 300 Kč za všechny dny festivalu. Ve stanovém městečku se platí 300 Kč za osobu. V areálu lze platit hotovostí. Kartou lze platit u pokladen, v infocentru a u většiny stánků.

II. doprava

Trasa do areálu bude značená. Na festival lze přijet také karavanem. K jezeru může přijet autem i veřejnost, která se festivalu neúčastní. Bude mít vyhrazeno prvních 200 míst na parkovišti. Odjezd z areálu bude jednosměrný, aby nedocházelo k zácpám. K jezeru Most jezdí z města autobusy číslo 16 a 30.

III. pobyt

Věkově není festival nijak omezen a program je i pro ty nejmenší. Děti však musí mít dospělý doprovod. Stan vedle auta si nelze z bezpečnostních důvodů postavit. Na místě budou místa pro dobíjení telefonu a posílená Wi-Fi. K dispozici budou zdravotníci i kompletní složky záchranného systému. Areál festivalu bude bezbariérový a akce se bude konat i za nepříznivého počasí. Do areálu bude přísně zakázáno vnášet jakékoliv skleněné nádoby, plechovky, PET lahve, hořlaviny, laserová ukazovátka, kamery a fotoaparáty s profesionální optikou a výměnným objektivem. Bude platit i zákaz vstupu psům a ostatním domácím zvířatům.