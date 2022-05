Mostecké zastupitelstvo minulý týden po dlouhé diskuzi neschválilo třímilionovou dotaci pro multižánrový festival The Most Fest. Podle spolumajitele produkční společnosti The Most 4you a radního Jiřího Nedvěda to není zásadní komplikace. „Máme spoustu dalších partnerů,“ řekl. Hlavním cílem několikadenního festivalu, na který má dorazit k jezeru Most až 17 tisíc lidí z celé České republiky, je podle něj hlavně propagace Mostecka a nabídka ojedinělého programu pro aktivní lidi se vztahem ke sportu a kultuře.

Město Most festival finančně nepodpořilo. Bude tedy The Most Fest, nebo nebude?

Není jediný důvod, proč by festival neměl být. Skutečnost, že město nevyužije marketingovou spolupráci, nemá jakýkoliv vliv na realizaci akce. Uvolněný marketingový prostor jsme už nabídli novým zájemcům. Návštěvníci se rozhodně nemusí bát, že by došlo ke změně rozsahu nebo programu akce. Zkrátka pro The Most Fest se v podstatě nic nemění.

Kde seženete tři miliony korun na honoráře účinkujících a na technickou produkci, když je nedostanete od města Most?

Město bylo pouze jedním z partnerů. Celkový rozpočet festivalu se pohybuje kolem pětadvaceti milionů korun. Máme velké partnery jako je televize Prima, Hitradio, Plzeňský prazdroj, Coca cola, Red Bull a nového partnera v oblasti oděvů. O projekt je ze strany sponzorů zájem, z čehož máme velkou radost. Potvrzuje se náš cíl, že i korporátní klienti vidí v takové akci potenciál. Zmíněné tři miliony tedy nemají vliv na to, že by byl The Most Fest například nucen zrušit nějaké kapely nebo již představený program.

Drahé a riskantní. Město nedá tři miliony na ojedinělý festival u jezera

Co všechno jste po městu požadovali a co jste mu za to nabízeli?

V srpnu loňského roku jsme nabídli radě města různé formy spolupráce a do rozpočtu se v prosinci alokovala částka tři miliony korun, v rámci které město mělo získat plnění ve výši osmi milionů korun. Zahrnovalo zviditelnění města v rámci celorepublikové kampaně, dva tisíce volných vstupenek a čtvrteční program pro občany města zdarma. Ale to bylo v srpnu a prosinci. Ekonomická situace se samozřejmě kvůli ukrajinsko-ruské krizi nyní změnila.

Když to stručně shrnete, jak město v tuto chvíli festival podporuje?

Město je v tuto chvíli partnerem festivalu.

Kolik bude vlastně festival celkem stát a skončí tento podnik s nějakým ziskem?

Jak už jsem uvedl, rozpočet je kolem pětadvaceti milionů. Jenom do reklamy festivalu jde deset milionů korun. Co se týká zisku, tak v rámci prvního ročníku s něčím takovým ani nepočítáme. Festivaly nejsou investice do jednoho ročníku, to nemá smysl vůbec dělat. Jde o projekt, který se má každým rokem zlepšovat a rozvíjet.

Jezero Most má připomínat španělskou Ibizu. Festival pojme patnáct tisíc lidí

Podle části mostecké opozice se tak velký festival k jezeru nehodí. Obává se poškození nové krajiny. Proč tvrdíte opak?

V prvé řadě, neděláme nějaký „opilecký“ festival. Jedná se o sportovní festival pro rodiny, který navíc bude hlídat bezpečnostní služba a policie. Každý, kdo bude dělat nepořádek, bude vykázán. Největší koncentraci návštěvníků předpokládáme v sekcích konání koncertů a ty jsme záměrně umístili na nevyužívané plochy daleko od pláží. Poškození krajiny za tři dny trvání festivalu se tedy neobáváme a myslím, že je nadnesené.

Co když pozemky u jezera nedostanete do pronájmu?

Informace, že bychom neměli dostat pozemky do pronájmu, se nezakládá na pravdě. Majitel pozemku DIAMO již dávno projevil souhlas s pořádáním akce. Jsme domluveni na výši nájemného a město již v srpnu záměr konání akce také podpořilo. Není tedy důvod k obavám. Na posledním zastupitelstvu se řešilo, zda si město koupí nebo nekoupí mediální prostor a další výhody, nemělo to souvislost se schválením konání akce jako takové.

Zdroj: DeníkProč by město mělo finančně podpořit festival v době, kdy městské organizace kvůli zdražování potřebují každou korunu?

My si jsme tohoto dnešního problému samozřejmě vědomi. Byla tu jedinečná možnost propagovat Most v České republice trošku jinak, než jak je dnes prezentován, což je zásadní investice do rozvoje. Mým cílem je, aby se vědělo, že v Mostě se vyplatí investovat a podnikat, že jsme moderní město, které má investorům a turistům co nabídnout, že se můžeme rovnat velkým a bohatým městům v České republice. Jako mostecký rodák jsem měl zkrátka zájem na zlepšení image Mostu a The Most Fest byl velkou příležitostí i díky celorepublikové mediální kampani.

Není riskantní chystat festival za vstupné, když pár týdnů po něm bude vedle větší a letos dvoudenní Mostecká slavnost se vstupem na koncerty a atrakce zdarma?

Riskantní určitě ne. Festival obecně nabízí úplně jinou atmosféru a typ produkce než městské slavnosti a cílí na návštěvníky z celé České republiky. Proto jsou pro partnery velké festivaly tak zajímavé, píše se o nich v průběhu celého roku, jsou na ně navázáni velcí mediální partneři. Navíc na našem festivalu zažijí účastníci něco, co jinde nezažijí v podobě kombinace sportu, české hudby a divadelních představení.

Nový ovocný sad na okraji Mostu roste s dřevěnou oporou. Bude i altán

Neuškodilo vám v žádosti o dotaci, že jste jako městský radní jedním z jednatelů soukromé firmy, která festival produkuje?

Jak se to vezme. Pokud by s tímto projektem nepřišel někdo, koho by zastupitelé dobře znali, mohli mu věřit, a kdo je ochotný riskovat své jméno, tak by takový projekt neměl vůbec šanci.

Proč jste v zastupitelstvu hlasoval pro poskytnutí dotace, když jste spolumajitelem té firmy, která měla od města peníze získat. Není to střet zájmů?

Střet zájmů jsem nahlásil a věděl jsem, že bude potřeba každý hlas. Navíc si myslím, že nabídka, která byla městu předložena, byla opravdu velkorysá a pro město výhodná. Nehlasoval jsem jako producent, ale jako radní, který chce, aby se město co nejvíce prezentovalo a ukázalo celé republice, že si nezasloužíme být na posledních příčkách kvality života.

O festivalu



The Most Fest se bude konat od 11. do 14. srpna u jezera Most, kde vznikne areál pro koncerty, sport, tanec, divadlo, gastronomii a pobyt ve stanech či karavanech. Pořadatel chce přinést do města Most kvalitní kulturní a sportovní projekt s nadregionálním přesahem a zařadit Most mezi města s významnými akcemi tohoto druhu. Na festivalu budou závody dračích lodí a běžecký Rainbow run. Ve sportovní zóně budou snowpark s pravým sněhem, areál bojových sportů, dětská zóna, soutěžní nafukovací atrakce, prezentace elektrických formulí, sportovních organizací a náborové akce pro různá sportovní odvětví. V kulturní zóně vystoupí známá divadla a umělci jako Marpo, Lucie Bílá a Arakain, Richard Müller, Janek Ledecký a další.



Prodej vstupenek na festival začal v březnu. Cena se odvíjí od termínu nákupu. Nyní stojí vstupenka 890 a těsně před akcí bude 1 090 korun. Podrobnosti jsou na webu themostfest.cz.