Návštěvníky jezera Most zarazilo, že město Most finančně nepodpořilo několikadenní multižánrový festival The Most Fest, který u jezera nabídne v půlce srpna sportovní vyžití, koncerty a divadelní představení. Deník u jezera oslovil patnáct náhodně vybraných lidí z několika okresů a všichni nový festival uvítali. Shodli se, že ojedinělá akce, na níž má dorazit až 17 tisíc lidí z celé ČR, bude pro Most dobrá reklama a že se jezero na takové akce hodí.

„Konečně se tu bude kulturně žít a nebudeme muset jezdit na koncerty někam daleko,“ sdělila 45letá Hana Hlávková z Lenešic na Lounsku, která se chce na festival přijet podívat.

Soukromý pořadatel pokračuje v přípravě i bez třímilionové dotace od města, kterou minulý týden neschválilo zastupitelstvo. Odmítnutí zdůvodnilo tím, že v době zdražování peníze potřebují hlavně městské organizace, že tak velká akce ohrozí přírodu v novém rekreačním areálu a že pár týdnů po festivalu bude u nedalekého kostela městská Mostecká slavnost, kde je vstup zdarma.

Drahé a riskantní. Město nedá tři miliony na ojedinělý festival u jezera

„Překvapilo mě, že město nedá na festival ani korunu. Pokud se povede, příští rok by se měl dotovat, protože takové akce mají pro města přínos. Na Most se lidi z celé republiky koukají skrz prsty, protože tu máme hodně nepřizpůsobivých, ale díky našemu jezeru uvidí, že Most není tak špatný a že má hezké okolí,“ řekl na hlavní pláži 36letý Jan z Mostu. Se svou rodinou hodně sportuje, takže je příznivcem festivalu. Podle něj poškození životního prostředí nehrozí. „Tráva se pošlape a znovu vyroste. Důležité je, aby se lidi bavili. Bude to tady první velká akce, a až podle toho, jak to skončí, ji budeme moct hodnotit pozitivně, nebo negativně. Lidi se umí chovat i vandalsky, ale když končí dobře Mostecká slavnost, tak proč ne festival?“ dodal Jan.

Věta „alespoň se v Mostě bude něco dít“ zazněla během rozhovorů s oslovenými několikrát. „Kvůli covidu nebylo nic a teď se po dlouhé době konečně něco chystá. Jezero funguje a s festivalem vidím další zlepšení,“ vyzdvihla 31letá Šárka z Mostu. Zpoplatněný vstup na festival označila za výhodu, protože podle ní odradí problematické výpravy ze sociálně vyloučených lokalit. „Když přijdete na Mosteckou slavnost, tak jsou úplně všude. Na festivalu se mohou lidi bavit bezpečně a nemusí si furt hlídat kapsy,“ podotkla Šárka. Poškození okolí jezera při několikadenní show se nebojí. „Všude se může něco stát, vždycky je to o lidech. Ale kde jinde udělat v Mostě takovou akci než tady? Je tu velký prostor, daleko od domů, prostě pohoda,“ zdůraznila Mostečanka.

Jezero Most má připomínat španělskou Ibizu. Festival pojme patnáct tisíc lidí

Také 50letá Pavlína označila jezero za nejvhodnější lokalitu pro The Most Fest. „Město se tím zviditelní. A že se platí vstupné? Lidé určitě přijdou, protože akce bude pod kontrolou,“ poznamenala.

Olga z Chomutova má dobrou zkušenost s festivalem Vysmáté léto v Kadani a novému festivalu u jezera Most fandí. „Mě tyhle akce baví,“ vysvětlila 25letá návštěvnice. Podle 30leté Lucie z Teplic se k jezeru nalákají lidi a sportovní kluby je zmotivují k pohybu. „Může tu být i nábor mládeže. Jsou lidi, kteří si některé sporty ještě v životě nezkusili,“ navrhla Lucie. Podobně to vidí 28letý Radim z Ústí nad Labem. „Festival je stokrát lepší než covidová doba,“ zmínil.

Pouze jedna z oslovených žen uvedla, že i když by na akci jako Mostečanka přišla, obává se, že příroda u jezera dostane příliš zabrat. „To vidím jako problém,“ dodala.

Chci, aby se vědělo, že Most je moderní město, říká producent festivalu u jezera

Podle spolupořadatele Jiřího Nedvěda The Most Fest nebude nějaký „opilecký“ festival. „Jedná se o sportovní festival pro rodiny, který navíc bude hlídat bezpečnostní služba a policie. Každý, kdo bude dělat nepořádek, bude vykázán,“ sdělil. Největší koncentraci návštěvníků předpokládá v sekcích konání koncertů, a proto budou na nevyužívaných plochách daleko od pláží. „Poškození krajiny za tři dny trvání festivalu se tedy neobáváme a myslím, že je nadnesené,“ ujistil Nedvěd.

O festivalu

The Most Fest se bude konat od 11. do 14. srpna u jezera Most, kde vznikne areál pro koncerty, sport, tanec, divadlo, gastronomii a pobyt ve stanech či karavanech. Produkční firma The Most 4you chce přinést do města Most kvalitní kulturní a sportovní projekt s nadregionálním přesahem a zařadit Most mezi města s významnými akcemi tohoto druhu. Na festivalu budou závody dračích lodí a běžecký Rainbow run. Ve sportovní zóně budou snowpark s pravým sněhem, areál bojových sportů, dětská zóna, soutěžní nafukovací atrakce, prezentace elektrických formulí, sportovních organizací a náborové akce pro různá sportovní odvětví. V kulturní zóně vystoupí známá divadla a umělci jako Marpo, Lucie Bílá a Arakain, Richard Müller, Janek Ledecký a další.

Prodej vstupenek na festival začal v březnu. Cena se odvíjí od termínu nákupu. Nyní stojí vstupenka 890 a těsně před akcí bude 1 090 korun. Podrobnosti jsou na webu themostfest.cz.