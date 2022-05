Každý se bude moci v půlce srpna vykoupat v jezeru Most v oblasti hlavní pláže. Pořadatel multižánrového festivalu The Most Fest nechá přístup k vodě volný. Vyplynulo to z jednání s městem Most a státním podnikem Diamo, což jsou instituce, které za pozemky zodpovídají. „Program akce zůstává stejný a pro její návštěvníky se nic nemění,“ ujistil spoluvlastník produkční společnosti Jiří Nedvěd.

Aby se festival v areálu jezera mohl konat, je třeba uzavřít nájemní smlouvy s organizátorem. Zástupci všech tří stran debatovali o přípravách a podmínkách pro konání festivalu ve středu 18. května. Město a Diamo poté oznámily, že vítají možnost zatraktivnění jezera festivalem, ale ne na úkor běžných návštěvníků.

Velký festival u jezera Most městu pomůže, shodli se v areálu rekreanti

„Pořadatelé festivalu obdrželi informaci, že uzavření pláží jezera Most jejich oplocením není možné, neboť tato část jezera je primárně určena k rekreaci obyvatel města a přilehlého okolí a turistů, kteří na jezero zavítají, a nikoliv k pořádání komerčních akcí,“ sdělila mluvčí radnice Klára Vydrová. Dodala, že město se rozhodlo zachovat v letních měsících možnost návštěvy veškerého vybudovaného zázemí, které slouží široké veřejnosti, a to bezúplatně.

Ladí se detaily

„Vstup na pláž zůstane i po dobu konání festivalu volný,“ potvrdila Hana Volfová z ředitelství státního podniku. Oba správci rekreační oblasti také zdůraznili, že společně podporují rozvoj kultury, včetně záměru uspořádání festivalu u jezera. O konečné podobě nájemních smluv podle nich probíhají intenzivní jednání a vzájemná součinnost má pokračovat i při realizaci celé akce, která je v regionu ojedinělá svým umístěním i programem.

„Jak město Most, tak státní podnik Diamo již před několika měsíci projevili podporu a byla dohodnuta i cena pronájmu. Proces, který právě probíhá, už pouze ladí detaily,“ uvedl Nedvěd. Městu byly podle něj předloženy různé varianty produkce, a nakonec se vedení města rozhodlo pro volný přístup na pláž.

Chci, aby se vědělo, že Most je moderní město, říká producent festivalu u jezera

The Most Fest se bude konat od 11. do 14. srpna, kdy u jezera Most vznikne areál pro koncerty, sport, tanec, divadlo, gastronomii a pobyt ve stanech či karavanech. Produkční firma od počátku tvrdí, že chce přinést do města kvalitní kulturní a sportovní projekt s nadregionálním přesahem a zařadit Most mezi města s významnými akcemi tohoto druhu. Na festivalu budou například závody dračích lodí a běžecký Rainbow run. Ve sportovní zóně budou snowpark s pravým sněhem, areál bojových sportů, dětská zóna, soutěžní nafukovací atrakce, prezentace elektrických formulí, sportovních organizací a náborové akce pro různá sportovní odvětví. V kulturní zóně vystoupí známá divadla a umělci jako Marpo, Lucie Bílá a Arakain, Richard Müller, Janek Ledecký a řada dalších. Prodej vstupenek za 690 korun začal v březnu. Cena se odvíjí od termínu nákupu. Nyní stojí vstupenka 890 a těsně před akcí bude 1 090 korun.

Jezero Most není jedinou vodní plochou ve městě, kde budou koncerty. V areálu jezera Benedikt, které také vzniklo rekultivací bývalého uhelného lomu, se 25. června uskuteční od 15 do 22 hodin menší hudební přehlídka Benedikt Music Open. Vstupné je 350 korun v předprodeji, 450 na místě. Zazpívají tam Rybičky 48, Annabelle, Barbora Poláková a Divokej Bill.

Jezero Most má připomínat španělskou Ibizu. Festival pojme patnáct tisíc lidí

Šňůru letní zábavy v Mostě ukončí volně přístupná Mostecká slavnost v areálu přesunutého kostela. Novinkou této městské akce je, že bude poprvé dvoudenní a 9. a 10. září nabídne například kapely No Name, Monkey Business, Slza či Jelen.