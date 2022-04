Na trhu se objevily vstupenky na ojedinělý zábavní festival. Show s názvem The Most Fest se bude konat od 11. do 14. srpna u jezera Most, kde vznikne ohrazený areál pro koncerty, sport, tanec, divadlo, gastronomii, vodní zábavu a pobyt ve stanech či karavanech. Očekává se účast přibližně patnácti tisíc lidí ze všech koutů České republiky. Zazpívají jim například Lucie Bílá, Richard Müller a Janek Ledecký. Při speciálním nočním programu, kdy zazní elektronická muzika, má pláž „českého moře“ připomínat proslulé festivaly na ostrově Ibiza. V mosteckém areálu bude navíc snowpark pro lyžování, bobování nebo koulovačky.

Organizátorem je produkční společnost The Most 4you, město Most je partnerem akce. „Zastupitelstvo bude v dubnu projednávat žádost o dotaci na tuto akci,“ sdělila mluvčí radnice Klára Vydrová.

Podle pořadatelů první festival u jezera nemá být jednorázovou akcí, ale počítá se s dalšími ročníky s jiným programem. Nyní se řeší, jak velké bude během letošní akce omezení vstupu k jezeru pro jeho běžné návštěvníky. V plánu jsou totiž i zábavní park, dětská zóna, vodní svět s obří skluzavkou, exhibice známých sportovců a závody dračích lodí.

„Festival je výjimečný tím, že umožňuje lidem strávit nevšední dovolenou s kulturou a sportem v atraktivním prostředí jednoho areálu,“ sdělila za organizátory Běla Jašková. Rekreanti budou moci po vykoupání v jezeru přejít rovnou v plavkách třeba na sjezdovku s opravdovým sněhem nebo do divadelního stanu na představení či do koncertní zóny. V areálu lidé najdou i řadu stánků s občerstvením, zázemí pro osobní hygienu, půjčovnu sportovních potřeb, Wi-Fi a místo pro lety v helikoptéře. Ze sportovců dorazí profesionální lyžaři a snowboardisté nebo přední čeští zápasníci, kteří vystoupí v bojové aréně. Zdraví rekreantů pohlídají zdravotníci.

Prodej vstupenek na tento multižánrový festival začal v březnu. Cena se odvíjí od termínu nákupu – čím dříve si zájemci vstupenku zakoupí, tím bude její cena nižší.

První vlna předprodeje končí 30. dubna. Do té doby stojí vstupenka do areálu 690 korun. V dalším období cena postupně poroste až na 1 090 korun těsně před akcí. Přímo na místě bude stát vstupenka 1 190 korun. VIP vstupenka, která zahrnuje nadstandardní služby, vyjde na 2 750 korun. Nejdražší vstupenka je za 4 750 korun a obnáší také neomezenou spotřebu pití a jídla. Děti do výšky 100 cm vstupné neplatí a děti do 15 let hradí polovinu.

Vstupenka platí na všechny dny festivalu a kdyby vláda kvůli covidu znovu tyto akce zakázala, pořadatelé zaplacené peníze lidem obratem vrátí.

Zájemci musejí počítat s dalšími výdaji. Parkoviště bude za 300 korun za všechny dny festivalu a ve stanovém městečku se bude účtovat 300 korun za osobu.

Festival vypukne měsíc před Mosteckou slavností, která bude u nedalekého děkanského kostela. Program slavnosti město zveřejní v dubnu. Slavnost se v posledních letech nekonala kvůli covidu.