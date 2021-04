Po čtvrt roce se do centra Mostu vrátil v sobotu 24. dubna farmářský trh. Přišly na něj davy lidí. Prodej trval čtyři hodiny a přálo mu slunečné počasí. „Letos je to celkově můj třetí trh. Lidi si teprve začínají zvykat a začínají chodit. Včera jsme byli v Teplicích a tam byli lidi docela překvapený, že už jsou nějaké trhy, a moc jich nechodilo. Tady jsem spokojená,“ řekla na 1. náměstí v Mostě bylinkářka Hana Jánská, která prodávala sazenice léčivých rostlin.

Kromě velmi žádané sadby byly na farmářském trhu k mání třeba pečivo, ovoce, zelenina, uzeniny, koření, sýry, pirožky, marmelády, bylinné čaje, knedlíky a med. Trh trval od 8 do 12 hodin, kdy bylo vyprodáno. „Byl to úžasný trh. Proto jsme se domluvili s městem, že nad rámec plánovaných farmářských trhů uděláme v Mostě navíc farmářské trhy i v pátek 28. května a v pátek 25. června,“ oznámil pořadatel na sociálních sítích

Mostečané se nemohli dočkat, až se první farmářský trh po ukončení nouzového stavu otevře. „Těšila jsem se na něj hrozně moc, možná že ze všech lidí nejvíc. Kytičky, zeleninka, jablíčka. Prostě tohle všechno už chybělo. Návštěvnost jsem ale čekala daleko větší,“ sdělila na trhu 54letá Ludmila. Ještě loni pravidelně chodila na sobotní trhy u Kosmosu, ale teď je na soukromé tržnici parkoviště, takže Ludmila chce od soboty 1. května vyzkoušet první náhradní městský trh v Radničním parku - na vydlážděné ploše mezi budovou magistrátu a hotelem Cascade. Takzvané Pěstitelské trhy se tam budou konat každou sobotu od 5 do 12 hodin.

Zatímco na sobotním farmářském trhu na 1. náměstí bylo rušno, u Kosmosu vládlo ve stejnou dobu nezvyklé ticho. Na okraji tržnice prodávali u aut jen dva lidé. Růžena Vildová z Libčevsi, která na tržnici u Kosmosu stála ještě v únoru, nabízela poblíž zavřené závory od 7 hodin brambory za 12 korun, vajíčka za tři a jablka za patnáct. Během hodiny se zastavilo u jejího stánku asi dvacet lidí. Někteří se divili, že klasický trh už není. Paní Růžena o proměně tržnice na parkoviště předem věděla, ale přesto to zkusila, protože ke Kosmosu jezdí prodávat přebytky ze své zahrady už deset let. To, že se od 1. května bude moci prodávat v Radničním parku, se dozvěděla od dcery. „Jestli tam trh bude, tak bych tam jela, ale nevím, jak se tam dostanu,“ řekla 69letá zahradnice. Kromě bloudění se obává i toho, že do parku nebude moci vjíždět a bude muset nosit těžké bedny z dálky. Klade si také otázku, zda je o změně dostatečně informována i veřejnost z Mostecka a dalších okresů. Když v sobotu prodávala u Kosmosu, přijížděla tam auta, ale když řidiči zjistili, že tradiční trh není a sazenice nekoupí, odjížděli zklamaně pryč. „Lidi o tom nevědí, že už to tu není jako dřív,“ povzdechla si paní Růžena. I ji mrzí, že tržnice, vzniklá v roce 1974, přestala sloužit svému původnímu účelu a prodej je možný jen na malé ploše na okraji areálu.

„O té změně jsem se dozvěděla teprve včera. Přijela jsem, abych vyzkoušela, zda tu někdo bude,“ řekla u Kosmosu 70letá Anna Tichá, která u paní Růženy nakoupila a pak odjela na farmářský trh. Tak to udělalo víc lidí. „Farmářské trhy jsou drahý. Tady jsem nakoupil vždycky levně a dobře. Měli tu všechno, od brambor po saláty, a prodávali tady i babičky a dědečkové, co mají své zahrádky. Tady byl trh lepší,“ řekl u Kosmosu 39letý Josef Šnajdr. Přesto se půjde v sobotu 1. května na náhradní trh do Radničního parku podívat. I on se však domnívá, že stará tržnice nabízela trhovcům i zákazníkům větší komfort. „Je to škoda,“ okomentoval novou situaci. „Tady nejsou žádné trhy?“ divil se u Kosmosu jeden podnikatel, který byl na trh zvyklý. Během sezony prý na tržnici vždy sehnal kvalitní zeleninu. „Kopr jsem dal do ledničky a deset dní mi vydržel čerstvý,“ sdělil.

Další stálá zákaznice, která v sobotu přišla ke Kosmosu, si postěžovala, že Radniční park se jí nezdá jako vhodné náhradní místo pro sobotní trh. Zatímco areál u Kosmosu obklopují obytné domy, kolem Radničního parku jsou jen úřad, hotel, kulturní dům a divadlo - nejbližší panelák je za tramvajovou tratí. „Je to tam zastrčené. Já jsem ze kšeftu, padesát let jsem prodávala, takže o tom něco vím. Vemte si ty babči, jak to měly ke Kosmosu blízko,“ řekla zákaznice. Navrhla, ať se sobotní trh přesune od Kosmosu raději na chodník mezi radnici a Prior, kde se konají osvědčené úterní trhy.

Úterní trhy, kde se prodává i nepotravinářské zboží, se zatím nekonají. Čeká se na další rozvolňování vládních opatření. Ze stejného důvodu se nepořádá ani celoroční sobotní bleší trh u hřiště za Neprakťákem.