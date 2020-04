Vláda začne pozvolna rušit koronavirové zákazy. Pokud se epidemie nevymkne kontrole, budou se moci například farmářské trhy otevřít od 20. dubna, muzea od 25. května a restaurace a divadla od 8. června.

Mostecký podnikatel Marcel Oktábec, který provozuje restauraci Ponorka, kulturní dům Meduza a tržnici u Kosmosu, si přesto dělá starosti o budoucnost. Ptá se, zda budou následovat další stavy nouze, což by podle něj ekonomiku položilo. “Co když v září přijde Covid-20? To budeme muset znovu zavřít?” přemýšlí. Už teď je to podle něj katastrofa.

Míní, že strach společnosti z onemocnění překročil únosnou psychologickou míru a uvolňování činností mělo přijít dřív. “V našem oboru pracuje spousta lidí, kteří nebudou mít na nájem,” tvrdí restauratér. Další týdny do otevření restaurace nebudou snadné. “Zvládneme to, není válka, což by bylo horší, ale situace je kritická,” dodává. Jeho restaurace zatím dělá alespoň jídla na rozvoz, což není podle Oktábce pro zisk, ale aby zaměstnanci měli práci a peníze na živobytí. Pronajatý kulturní dům, který měl být v horších časech finančním polštářem, nevydělává, protože zavřené provozovny nemají na nájem.

Oktábec alespoň obnoví pravidelné sobotní farmářské trhy na tržnici u kina. Podle podnikatele první trh bude 25. dubna. “Pěstitelům z regionu, kteří k nám byli zvyklí jezdit, zákaz prodeje ublížil. Jejich přebytky nepočkají a kazí se. Někteří mi volali a ptali se, co bude dál. Z té situace byli nešťastní,” řekl. Trh budou doprovázet doporučená hygienická opatření s rouškami, rozestupy a dezinfekcí.

Živnostnice Eva Kulhánková z Mostu uvítala, že své kadeřnictví a holičství bude moci otevřít 25. května. Teď ji nejvíc zajímá, jaké dodatečné provozní podmínky stát nařídí. “V rouškách by se dalo fungovat, mám i ochranný štít, ale dodržovat rozestup dva metry je nemožné, maximálně dám tak půl metru,” uvedla. Čeká i na upřesnění, kolik zákazníků bude moci uvnitř být. Podle kadeřnice je organizace práce v oboru klíčová a na křeslech nelze mít pořád jen jednoho člověka. Například komplikované kreativní barvení vlasů trvá několik hodin a mezitím se obvykle dělají dalším klientům méně náročné věci. “Tím se vydělává,” dodala odbornice. Pokud omezení počtu lidí provozovnám sníží tržby, nevylučuje zdražování služeb. Zájem o ně v nouzovém stavu neklesl. “Lidé volají, abychom je zatím stříhali tajně, což ale nemůžeme,” uvedla živnostnice.

I Docela velké divadlo v Litvínově čeká, až vláda přesně definuje podmínky, například zda bude od 8. června povinné nošení roušek během představení. Umělci také netuší, kolik vstupenek budou smět prodat. Divadlo má kapacitu až 360 míst, ale kulturní akce obecně mají být nejprve do 50 lidí. “Nevíme také, jestli lidé budou mít vůbec odvahu do divadla přijít a sednout si vedle sebe,” podotkla ředitelka Jana Galinová. Červnový termín slíbený vládou chápe, protože zdraví je přednější. Divadlo, které muselo zrušit desítky představení a všechny je přeložit nedokáže, zůstává s diváky v kontaktu přes internetové vysílání. Starají se o to mladí herci. “Jsem pyšná na naše žáky,” řekla ředitelka.

Zavřené Oblastní muzeum a galerie v Mostě, kde lze sledovat expozice virtuálně na internetu, se připravuje na otevření 25. května a přizpůsobuje tomu celý program. Současné výstavy se prodlouží, aby o ně veřejnost nepřišla, a nové se připravují už pro běžný režim. Galerie pod kostelem se zřejmě zpřístupní později, protože zázemí se revitalizuje. “Intenzivně pracujeme na tom, aby prostory byly přívětivější,” uvedl ředitel Michal Soukup. Pokud to vládní opatření umožní, mohl by být 6. června v areálu muzea Fler jarmark.