Éra zužování silnic pokračuje. Z místa "navíc" je parkoviště

Most /ANKETA, FOTO/ - Město Most levně vytváří nová parkoviště. Stačí pár čar na silnici.

Je sychravé ráno a mosteckou ulicí Bělehradská projíždí od sportovní haly několik aut pravým okrajem vozovky. Dřív to bylo v pořádku, teď ale za novou čárou nemají co dělat, protože mohou narazit do stojícího auta. U krajnice totiž vznikl široký pruh pro bezplatné parkování a první řidiči toho začínají využívat. Silniční provoz se tak smrskl do užšího jízdního koridoru, na který si místní musejí zvyknout.

„Z prvotních zkušeností je zřejmé, že motoristé jezdí touto ulicí takzvaně po paměti. Tím ale ohrožují parkující vozidla a řidiče v jízdních pruzích,“ oznámil vedoucí oddělení dopravy mosteckého magistrátu Vojtěch Brzoň. Úřad proto Mostečany žádá, aby věnovali zvýšenou pozornost novému dopravnímu značení. To se ještě bude doplňovat. Na vyznačeném okraji ve směru od haly se má parkovat kolmo, čímž se vytvoří 122 parkovacích míst. Varianta pro šikmé stání by znamenala o 40 míst méně.

Město o změně informovalo na Facebooku, kde spustilo diskuzi s převážně negativními komentáři.

Kritici považují novinku za hloupost. Podle nich se například zhorší výjezdy od sídliště na opačné straně. „Dřív se dalo najet do silnice, abychom viděli, když vyjíždíme od paneláků. To teď není možné, protože pruh je užší,“ postěžovala si Monika Vajcová.

Někteří řidiči s novinkou nesouhlasí

„Neumím si představit, že se budu snažit zaparkovat kolmo v plném provozu a za mnou budou čekat velmi ohleduplní řidiči,“ uvedl další řidič. „Šikmé stání bych pochopil, ale kolmé je hovadina,“ dodal šofér Jirka. „Bělehradskou jsem dnes projížděla dvakrát a bez problému,“ upozornila v diskuzi jedna z řidiček. Jiní si myslí, že u paneláků je místa dost a vymezit parkování u silnice nebylo nutné.

„Strhla se kolem toho zbytečná hysterie,“ řekl dopravní projektant Václav Veverka. Podle něj změna zlepší podmínky pro parkování, zklidní dopravu a zvýší její bezpečnost. Dosud řada řidičů parkovala v místech, kde nesměla. Teď se uvolnil i prostor pro rozhled při vjezdu na silnici od paneláků. „Vše je v souladu s předpisy,“ doplnil Veverka.

Levná a rychle udělaná parkoviště na okraji silnic začala dělat bývalá městská vláda. Jednoduché lajnování nahrazuje zábory zeleně a komplikovanější investice, na které je třeba stavební povolení a v průměru sto tisíc korun na jedno parkovací místo. Kvůli nedostatku klasických parkovišť radnice čárami v minulých letech zúžila například průjezdy ulicemi Budovatelů, Moskevská a Jaroslava Průchy.

K budoucnosti dopravy ve městě bude v pondělí 27. listopadu od 16 hodin ve velkém sále radnice veřejné jednání.