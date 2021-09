Nesmí jezdit po chodníku, ale jezdí. A to dost rychle a na úkor chodců. Elektrokoloběžky začínají výrazně ovlivňovat městskou mobilitu.

Elektrokoloběžky, ilustrační foto. | Foto: Deník / Eliška Koukalová

Stalo se to v srpnu v ulici U Zámeckého parku v Litvínově, kde se střetl jezdec na elektrokoloběžce s chodkyní. Zatímco žena utrpěla jen povrchová zranění a stačilo ošetření na místě, dospělého koloběžkáře odvezla sanita do nemocnice. Na vyšetření musela i svědkyně, která byla z kolize v šoku. Tato neobvyklá událost je předzvěstí něčeho, co se bude v kraji stávat častěji. S masivním nástupem alternativní dopravy nastal podle odborníků čas věnovat elektrokoloběžkám větší pozornost i v menších městech a obcích. Zvláště tam, kde jezdí nelegálně po chodnících.