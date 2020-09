Téměř osmdesát tisíc zákazníků si v loňském roce zakoupilo elektrokolo, meziroční nárůst byl téměř třicet tisíc. Data přineslo Centrum dopravního výzkumu. Jedním z nových majitelů je i Milan Horký z Jirkova. Bývalý aktivní sportovec vidí v elektrokole kompromis mezi ubývajícími silami a láskou ke sportu.

„Elektrokola jsem dlouho vnímal jako šidítka,“ přiznává Jirkovan. „Ale pokud si mám vybrat mezi tím, že se neprojedu vůbec, což mi nohy moc nedovolí, nebo si pořídím elektrokolo, tak není co řešit,“ usmívá se. Brzy k vyjížďkám přemluvil další známé a teď pravidelně vyrážejí na projížďky i do výše položených terénů.

Elektrokola zažívají boom a kromě seniorů se jejich popularita nese i mezi mladšími lidmi, kteří jinak na sport moc nejsou. V Ústeckém kraji je proto do svého sortimentu zařadily i některé půjčovny. Vypůjčit si elektrokolo a vyrazit na trasy Labské stezky můžete třeba v Ústí nad Labem nebo Děčíně rovnou na nádraží. Zájem je vysoký. „V roce 2019 bylo v červenci v Ústeckém kraji celkem 86 výpůjček a v letošním červenci to bylo už 188 výpůjček elektrokol,“ potvrzuje mluvčí Českých drah Gabriela Novotná. To je více než jedna třetina veškerých výpůjček bicyklů, celkem České dráhy v Ústeckém kraji zapůjčily kolo 431 lidem.

Oblíbenosti elektrokol u obyvatel kraje nahrává i soustava nabíjecích stanic, které od června vznikají pod patronátem energetiků ze skupiny Sev.en Energy. První stanice vznikají podél takzvané Krušnohorské magistrály, dobíjecích zastávek teď stojí pětadvacet. Další místa vznikají. E-bikerům tak odpadne starost s nabíječkou na elektrokolo, která je těžká a neskladná. „Z každé nabíjecí stanice lze dobíjet až čtyři elektrokola najednou,“ vypočítává mluvčí energetiků Petr Dušek. Nabíjecí stanice jsou kompatibilní s devadesáti procenty značek elektrokol, které se nacházejí na českém trhu.

Pokud vyrážíte na výlet a zjišťujete možnosti, které máte jako e-biker, poradí vám webová stránka cyklistevitani.cz. Dobíjecí stanice z celé republiky se zobrazí na interaktivní mapce.

Našlápnuto k nehodě

S navyšujícím se počtem elektrokol stoupá také počet dopravních nehod. „Ve spolupráci s dopravní policií jsme zaznamenali v uplynulých třech letech téměř dvě desítky smrtelných úrazů osob, které řídily jízdní kolo s pomocným pohonem, nejčastěji elektrokolo,“ vypočítal Jindřich Frič, ředitel Centra

dopravního výzkumu.