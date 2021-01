Jedna z největších hnědouhelných elektráren v zemi změnila k Novému roku majitele. Elektrárnu Počerady mezi Louny a Mostem koupila prostřednictvím dceřinky Vršanská uhelná Sev.en Energy od polostátní společnosti ČEZ. Firmu byznysmena Pavla Tykače to stálo 2,5 miliardy korun.

Urychlenou akvizici plánovanou původně až za tři roky vysvětlovali energetici i tím, že chtějí víc času na obří investice do ekologizace zastaralého zařízení. Zároveň ale usilují až do poloviny roku 2025 o výjimku, aby mohli nadále vypouštět do ovzduší čtyřikrát větší množství rtuti, než povolují platné limity. O výjimce má rozhodnout Ústecký kraj. Jeho úředníci ale čelí podezření z podjatosti.

Vršanská uhelná totiž samosprávě každoročně dává velké sponzorské dary. Loni do krajské pokladny nasypala dokonce více než osm milionů. „Úředníci to můžou brát tak, že ta firma zásobuje kraj léta penězi, navíc v posledním roce přitlačila. Můžou mít pocit, že není v zájmu jejich zaměstnavatele rozhodnout proti ní,“ shrnul postoj ekologů Lukáš Hrábek z Greenpeace ČR. Energetici ale protestují: „Přispívání na kulturní a sportovní akce či zdravotnická a sociální zařízení je běžnou činností každé velké firmy všude ve světě,“ připomněla za Sev.en Gabriela Sáričková Benešová. „Proto i my podporujeme Ústecký kraj už desítky let a je zvláštní, že si toho aktivisté všimli zrovna teď,“ dodala.

Podle aktivistů krajští úředníci na videokonferenci minulý týden slíbili, že o své podjatosti nechají rozhodnout nadřízené ministerské úředníky. Na kraji jsou s výsledkem čtvrtečního jednání opatrnější: „Po obdržení písemného podkladu se tímto podnětem bude krajský úřad zabývat. A odbor životního prostředí a zemědělství bude postupovat podle platné legislativy,“ sdělil mluvčí hejtmanství Martin Volf.

O výjimce bude možná z pověření ministerstva životního prostředí skutečně rozhodovat sousední kraj. V podobné věci měl nedávno u chvaletické elektrárny rozhodovat Pardubický kraj, ale Brabcův rezort tím na nátlak aktivistů pověřil sousední Olomoucký kraj. Nicméně ten výjimku energetikům nakonec schválil.

Výjimka na rtuť jako běžná věc

O výjimku na rtuť se podle Sev.en rozhodla požádat naprostá většina evropských výrobců elektřiny a tepla včetně provozů ČEZ, což potvrdil i mluvčí skupiny Ota Schnepp. „Udělení výjimky v žádném případě nepovede ke zhoršení životního prostředí v blízkém ani vzdáleném okolí elektrárny,“ ujistila dál Sáriková Benešová s tím, že to dokládají rozptylové studie nezávislých odborníků. Aktivisté však dopad výjimky na životní prostředí vidí jinak. „Není to zhoršení současného stavu,“ připustil Hrábek. „Ale i v případě, že zůstane status quo, se bude životní prostředí nadále zhoršovat. Rtuť se bude někde usazovat, třeba se hromadit ve vodních zdrojích. Bude jí reálně víc, to je úplně jasné,“ upozornil ekolog z Greenpeace ČR.

Kromě obcí Výškov a Blažim, sousedících s Počerady, je proti výjimce také asi stohlavá ves Volevčice. „Limity by se měly splňovat,“ shrnul starosta Jiří Fröhlich.

V Sev.en mají v rukávu podstatný argument pro výjimku: sluneční a větrné elektrárny v zimě téměř nevyrábějí elektřinu a energetickou síť zachraňují uhelná zařízení. I kdyby však Počerady nakonec výjimku nedostaly, mají podle Hrábka ze zákona možnost najet na větší výkon, pokud je to vzhledem k nedostatku energie potřeba, tedy především v zimních měsících.

Strašák, že by lidé bez udělení výjimky v zimě mrzli, je tak podle aktivistů zbytečný. A léto je prý příležitostí část českých zastaralých elektráren ekologizovat nebo je odstavit nadobro. Energetici však žádají o několikaleté výjimky na rtuť nejspíš i proto, že nemůžou všechny elektrárny v jednu chvíli prostě vypnout. Expertů, kteří modernizaci umějí, není nepřeberné množství.

Dary Vršanské uhelné Ústeckému kraji



13. 10. 2017: 2 000 000 Kč

10. 10. 2018: 3 500 000 Kč

3. 12. 2019: 2 000 000 Kč

27. 3. 2020: 5 000 ks respirátorů v hodnotě 232 300 Kč

15. 7. 2020: 2 000 000 Kč

15. 7. 2020: 6 000 000 Kč

Zdroj: Krajský úřad Ústeckého kraje