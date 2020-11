Počerady přejdou pod skupinu Sev.en Energy, kterou vlastní miliardář Pavel Tykač, na konci letošního prosince. Rychlejší prodej zdůvodňují energetici potřebou elektrárnu kompletně opravit.

Technickému stavu elektrárny totiž šlapou na paty nařízení z Evropské unie. „Chceme co nejdříve připravit Počerady na plnění přísných emisních limitů Evropské unie platných od roku 2021,“ říká generální ředitel skupiny Sev.en Energy Luboš Pavlas.

Dřívější odkup navýšil cenu prodeje, podle energetiků je ale nezbytný. „Zásadní oprava elektrárny umožní České republice získat čas pro bezpečný přechod na alternativní energetická řešení, například výstavbu nového jaderného zdroje či jiných ekologických energetických zdrojů,“ vysvětluje mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová. Energetici se zaměří především na technologie k zachytávání tuhých i dalších znečišťujících látek, s čímž by podle sdělení elektrárny měly pomoci akademické poznatky spolupracovníků z univerzit.



Oprava a ekologizace provozu by měla přispět k tomu, že elektrárna bude moci zůstat v provozu i po roce 2028, kdy se pravidla Unie pro „nezelenou“ energetiku opět zpřísní. Celá investice by se měla pohybovat v řádech miliard korun, byť sumu společnost blíže nekomentovala. Modernizace Chvaletic, kterou Sev.en Energy od ČEZU rovněž koupila, si vyžádala okolo sedmi miliard korun.

Prodej pod palbou

Prodej Počerad do rukou Pavla Tykače, který se vyjednává od roku 2013, je dlouhodobě trnem v oku ekologům a aktivistickým hnutím. Uhlobaron plánuje udržet Počerady v provozu, co nejdéle to půjde, i do vytěžení velkolomu Vršany. K tomu by mohlo dojít až v roce 2050.

Ekologové, kteří naopak požadují, aby těžba skončila co nejdříve, záměr kritizují. Rychlejší prodej Počerad je podle nich důkazem, že těžba uhlí je nepotřebný přežitek. „Jde o další důkaz, že staré uhelné elektrárny se ze strojků na peníze stávají koulí na noze, kterých se předvídavější investoři zbavují,“ myslí si Jan Rovenský z hnutí Greenpeace.



Podobný názor má i expert na energetiku Hnutí Duha Jiří Koželuh. „Je to zejména známka toho, že uhlí jde ekonomicky ke dnu a že je lepší se rychle zbavit ještě před pár lety vysoce ziskové elektrárny co nejdříve,“ říká.



Kvůli vysokým emisím, které elektrárna vypouští, by podle jeho názoru tlačila na uzavření i Uhelná komise. „Kdyby ČEZ myslel, že do původního termínu předání v lednu 2024 ještě může něco vydělat, tak by neprodal dříve, než musí,“ upozorňuje Koželuh.



Ekologické organizace také upozorňují na to, že Počerady budou od příštího roku k provozu potřebovat rozsáhlou výjimku z limitů ochrany ovzduší, aby nemusely skončit.

Počerady

Největší tepelná elektrárna ČR, která dodává českým domácnostem přibližně sedm procent veškeré jimi spotřebované elektřiny. Instalovaný výkon elektrárny je 1000 MW. Podle organizace Greenpeace, která si na toto téma nechala zpracovat studii, je momentálně největším zdrojem znečištění ovzduší v kategorii uhelných elektráren v České republice. „V roce 2017 byla elektrárna podle výsledných výpočtů odpovědná za 111 předčasných úmrtí, 1694 astmatických záchvatů, 48 nových případů chronické bronchitidy, 80 hospitalizací a přes 45 000 dnů pracovní neschopnosti,“ udává autor studie Lauri Myllyvirta, hlavní analytik v Greenpeace Global Air Pollution Unit.