Radní ve čtvrtek 3. února schválili vyhlášení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace, aby město mohlo do konce září požádat o dotaci. Pokud vše půjde hladce, s podáním žádosti začne soutěž na dodavatele systému.

Dotační program Energetické úspory veřejných budov, který administruje Státní fond životního prostředí, může proplatit 40 až 100 procent výdajů na projekt. Jednou z podmínek je, aby se v budově uspořilo alespoň 30 procent energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu.

Most prověřoval umístění solárních panelů i na další energeticky náročné budovy. Z chystaného záměru nakonec vyškrtl objekty radnice a 3. ZŠ, které ekonomicky nevyšly.

Meziboří rozšíří parkování, prověří energii ze Slunce a otevře skatepark

Do zelené energetiky se mají zapojit i další města a obce. Využití energie ze Slunce prověří Meziboří. Mariánské Radčice už loni vyhlásily vlastní dotační program na výměnu zastaralého vytápění pro všechny majitele rodinných domů v obci, která podporuje i fotovoltaické panely či kombinaci elektrického kotle se solárním systémem.

V polovině února bude v kulturním domě v Horním Jiřetíně seminář pro zástupce obcí, který je má motivovat k rozšiřování bezemisních zdrojů. Součástí setkání bude exkurze v hornojiřetínské škole, která má na střeše solární systém od roku 2018.

Mnohem rozsáhlejší projekt chystá na Mostecku největší tuzemská rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol. Miliardy korun hodlá investovat do výstavby paroplynové kogenerační teplárny a fotovoltaické elektrárny v Záluží u Litvínova, kde má velkou chemičku. „V rámci naší přijaté strategie jsme se zavázali snížit do roku 2030 emise o pětinu a do roku 2050 být emisně zcela neutrální,“ vysvětlil šéf skupiny Tomasz Wiatrak. Firma v úterý 1. února uzavřela dohodu o vzájemné spolupráci se společností Pražská plynárenská, se kterou bude řešit výrobu nízkoemisní energie.

Teplárna v Komořanech vyrábí i zelenou energii, z dřevní štěpky

Zelenou energii už začala na jednom zařízení vyrábět teplárna United Energy v Komořanech, která se připravuje na odklon od uhlí. Podnik v prosinci spustil bioblok na spalování odpadní dřevní štěpky.

Jedním z center zavádění ekologických inovací na Mostecku má být oblast, kde je nyní uhelný lom ČSA. Do vytěžení poslední tuny uhlí před územními limity zbývají zhruba tři až čtyři roky. Těžební lokalita se pak promění na moderní energetický park. Kompletní transformaci šachty plánuje skupina Sev.en Energy v projektu Green Mine. „Chybět samozřejmě nebudou fotovoltaické a větrné parky na výsypkách ani plovoucí fotovoltaika. Oproti jiným podobným projektům ten náš sází především na vodík. Výroba zeleného vodíku je pro nás v bezemisní energetice prioritou,“ uvedl nedávno generální ředitel těžebních společností Sev.en Energy Petr Lenc.

Zelený vodík je označován za palivo budoucnosti. Vyrábí se štěpením vody pomocí elektřiny, kdy se z kapaliny uvolňuje kyslík a vodík. Právě takový vodík by mohla vyrábět i chemička v Záluží s využitím vlastní fotovoltaické elektrárny.

Občanská iniciativa Limity jsme my loni upozornila úřady, aby více informovaly a také administrativně podporovaly malé a střední firmy, občanské spolky a menší obce, kterých se bude transformace průmyslu v regionu dotýkat. „Projekty největších firem nevyřeší naše dnešní problémy. Pokud chceme, aby se nám tu žilo lépe, musíme podpořit hlavně místní lidi, kteří jsou již dnes nejvíce ohroženi proměnou ekonomiky,“ sdělila aktivistka Anežka Berkmanová. Podle ní rozvoj regionu a jeho ekologickou udržitelnost mohou zpomalit nízká kvalita vzdělání, nedostupné bydlení a příliš vysoká cena energií.