Samotný festival nabídne řadu atrakcí a přes 50 sportů, které si návštěvníci budou moci vyzkoušet až do 11. srpna. Hlavní areál s hřišti, největší českou fanzónou, občerstvením a stanovým městečkem začne vznikat od června na louce poblíž hlavní pláže, parkoviště a zastávky MHD.

Zóna pro vodní sporty bude v sousedním jihozápadním okraji jezera. „Spojení festivalu s jezerem Most bude unikátní,“ sdělil místopředseda Českého olympijského výboru Libor Varhaník.

Podle něj je jedním z hlavních cílů festivalu motivovat děti ke sportu. Sportovní program bude kopírovat program olympijských her a zúčastní se ho i stovky dětí z příměstských táborů. Ze sportovišť zůstanou v Mostě skatepark a parkourové hřiště, o jejichž trvalém umístění po skončení festivalu se ještě jedná.

Během olympiády bude televize vysílat od jezera Most „festivalové minuty“ moderované olympioničkou Barborou Špotákovou. Čeští sportovci, kteří získají v Paříži medailí, mají po návratu do ČR přijet rovnou na festival do Mostu.

Program akcí u jezera bude olympijský výbor postupně upřesňovat. Už teď ale s velkým předstihem doporučuje, aby při cestování na festival fanoušci upřednostňovali veřejnou hromadnou dopravu, například aby využili vlak a pak od nádraží v Mostě dojeli k jezeru městským autobusem. MHD bude posílena.

Za vstup do festivalového areálu se bude platit. Jednodenní vstupenka pro děti od 6 do 12 let stojí 100 korun, pro mládež od 13 let a dospělé 200 korun. Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti do 12 let) je za 400 korun. Děti do 6 let, senioři a ZTP nic neplatí.

Na zvýhodněné vstupné mají nárok obyvatelé města Most a přilehlých vesnic Bečov, Bělušice, Braňany, Havraň, Korozluky, Lišnice, Lužice, Malé Březno, Obrnice, Patokryje, Polerady, Skršín, Volevčice a Želenice.

Ti pořídí vstupenku na celý festival za cenu nezvýhodněné jednodenní vstupenky. Například dospělý z Mostu si koupí vstupenku za 200 korun a bude s ní moci chodit na festival každý den.

Toto zvýhodněné vstupné platí i pro zaměstnance mosteckého magistrátu, příslušného krajského úřadu a státního podniku Diamo, který je správcem jezera. Majitelé zvýhodněných vstupenek budou muset při vstupu na festival ukázat doklad totožnosti nebo zaměstnaneckou kartou. Počet vstupenek není omezený a lze si je rezervovat na webu festivalu.

Kromě festivalové zóny bude jezero volně přístupné pro rekreanty. V roce 2023 město Most podpořilo přípravu festivalu částkou 12 milionů korun, Ústecký kraj dal 18 milionů.

