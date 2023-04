Vstupní dveře jsou důležitou součástí veřejných budov, a proto není divu, že lidé očekávají snadné otevírání. Jenže mnoho zákazníků si myslí, že nové dveře v obchodním domě Central v Mostě cestu za nákupy neulehčují. Jeden ze čtenářů Deníku napsal redakci, že starší lidé s holí nebo na vozíku se do budovy prakticky nedostanou. „Jak otáčivé, tak normální dveře vyžadují velmi silný tlak na madla. I zdraví s tím mají co dělat, aby dveře utlačili,“ popsal situaci čtenář Jarda, podle kterého takový vstup není ani moc hygienický s ohledem na nedávnou covidovou epidemii.

Reportér Deníku na tento podnět sledoval dění u obou typů dveří a zjistil, že dost lidí se s nimi opravdu potýká. „Je to blbý. Dveře jsou těžké. Než já tím kočárem vjedu, tak už se mi zavírají. A nejhorší je, že v době, kdy je covid, na dveře každý sahá,“ řekla 27letá Michaela z Mostu, která do Centralu chodí každý den. S kočárem, kde má malé dítě, nemůže vejít do „kolotoče,“ a tak používá vstup se dvěma dvoukřídlovými dveřmi za sebou a u kovových madel se řídí nápisem ZDE TÁHNOUT. „Já ty dveře znám třeba z nemocnice v Ústí, ale tam se přede mnou samy otevírají. Tady, když jsem k nim šla poprvé, mě překvapilo, že přede mnou zůstaly zavřené. Ty automatické předtím byly lepší. Není nad to, když nemusíte na nic sahat a člověk dveřmi krásně projde,“ dodala maminka. Nyní je podle ní třeba dávat větší pozor, když do chodbičky mezi dveřmi vejde víc lidí, protože při neobratném otevírání vpředu vznikne na chvíli zácpa a hrozí úder zezadu. Jeden z návštěvníků uvedl, že to zažil v točitých dveřích. „Muž šel rychle dovnitř a hodně tlačil, takže dveře bouchly dítě, které šlo uvnitř opačným směrem,“ popsal událost.

Většina lidí oslovených Deníkem přiznala, že jim nový systém nevyhovuje. „Lidé si stěžují oprávněně. Je to problémové. Starý člověk, kterému ubývá sil, dveře neutlačí. Mně je 87 let, všechno mě bolí a nemám energii tlačit. Nové dveře měly lidem vstup ulehčit, ale manipulace s nimi není snadná,“ sdělil senior Jan Takáč.

Ne všichni jsou ale kritičtí. Josef Pinkava, kterému je 72 let a chodí o holi, nemá problém s dvoukřídlovými dveřmi. „Nevadí mi. Prostě zatlačím a jdu,“ svěřil se. Připustil však, že občas s manželkou projde otáčivými dveřmi a ty jsou podle něj horší. „Tam je to těžší, protože lidi těmi dveřmi chodí i z druhé strany, takže je mohou zrychlit, a to může být nebezpečnější pro méně pohyblivé osoby,“ vysvětlil Mostečan. Podle dalšího dotázaného jde jen o zvyk a o správnou míru tlačení a systém s pomocným motorkem se časem vychytá.

„Staré dveře jsme museli po patnácti letech provozu vyměnit za otáčivé, takzvaného karuselového typu, neboť ty původní byly značně poruchové a hlavně docházelo k velkým tepelným ztrátám, jak v zimě, tak v létě,“ vysvětlil důvod změny ředitel marketingu a komunikace Centralu Martin Malý. Upozornil, že všechny vyměněné dveře, tedy ty otáčivé i klasické dvoukřídlé, které jsou určené pro handikepované lidi a maminky s kočárky, mají poloautomatické otevírání. „To znamená, že do nich stačí mírně zatlačit a ony se následně otevřou či otočí,“ dodal Malý.

Všechny dveře technici nainstalovali v průběhu několika měsíců a v tomto období je průběžně seřizovali. Proto se podle ředitele mohlo stát, že automat nepomáhal dostatečně otevírat dveře a bylo potřeba vyvinout větší tlak. K podobnému incidentu došlo i minulý týden, kdy přestaly fungovat podpůrné motory na jednom z vchodů. „Mám však potvrzeno, že toto by mělo být již opraveno. Zároveň mohu všem sdělit dobrou zprávu, že po této události a i ohlasech zákazníků na naší infolince, nově nainstalujeme ke všem dvoukřídlím dveřím tlačítko pro plně automatické otevírání,” sdělil Malý. Co se týče provozu vstupů, naplnila se podle něj očekávání. „Zlepšili jsme tepelné poměry v nákupním centru, což jistě ocení nejen zákazníci, ale také všichni prodavači a zaměstnanci Centralu,“ uvedl manažer.

V centru Mostu je kromě Centralu řada dalších významných budov a jejich vstupy se liší. Radnice má také otáčivé dveře, ale jsou bezdotykové a je na nich upozornění „prosím netlačit na sklo“. Podobný systém využívá finanční úřad, ale ve středu 19. dubna měl tyto dveře z technických důvodů zavřené. Automatické posuvné dveře vybavené elektrickým pohonem má hlavní pošta, Česká spořitelna, Lidl a přízemí Prioru, jehož horní vstup z náměstí Velké mostecké stávky je však stále osazen klasickými dveřmi. Ty lze najít také v hotelu Cascade nebo v divadle, kde si dveře zachovaly původní umělecká madla. Nejméně využívané jsou teď vstupy do kulturního domu Repre, který je zavřený a čeká na rekonstrukci.

Zalidněný Central

Central je největším nákupním komplexem v okresu Most a denně jím projdou tisíce lidí. Objekt na 1. náměstí se otevřel v květnu 2008, kdy nabídl celkovou prodejní plochu 18 tisíc metrů čtverečních ve dvou nadzemních patrech, 350 parkovacích míst v podzemí a obytnou část se stovkou bytů.

Od roku 2020 prochází Central postupnou rekonstrukcí. Například dokončovaná úprava vchodů zahrnula kompletní výměnu klasických posuvných dveří, které byly na hraně životnosti. Nové dveře jsou podle zástupců komplexu energeticky úspornější i praktičtější. Nyní vzniká nový eskalátor ke vchodu z ulice Budovatelů, kde má umožnit pohodlnější přístup lidem od autobusové a tramvajové zastávky. U nově zrekonstruovaného vchodu z ulice Radniční se objeví dvě sochy od známého umělce Jakuba Flejšara. V plánu je také instalace fotovoltaických panelů na již zrekonstruovanou plochou střechu nákupního centra a zprovoznění nabíječek elektrických aut. Následovat bude nová designová fasáda a úprava okolí s výsadbou dřevin a doplněním laviček.