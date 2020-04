Martina Poncarová z mosteckého spolku Matylda se ještě nedávno radovala, že do letošního závodu dračích lodí se přihlásil rekordní počet posádek. Věřila, že jedna z největších akcí v okrese bude opět velkolepá a 9. ročník v půlce června přitáhne až 20 tisíc lidí. Jenže ve čtvrtek 2. dubna se vše změnilo. Dračí lodě nebudou.

Spolek zastavil přípravy poté, co radnice zrušila do 30. června všechny plánované hudební, kulturní, společenské a sportovní akce pořádané a spolupořádané městem a požádala o totéž další organizace. „Jsme z toho smutní, ale dalo se to čekat. Rozhodnutí města chápeme a respektujeme. Hlavně ať už je to za námi,“ okomentovala zástupkyně spolku nejistotu ve stavu nouze.

Spolek pro dvoudenní závody chystal i nové kapely, více stánků a show probouzení draka. Teď vše přesouvá na příští rok. Posádkám, které už uhradily startovné, vrátí peníze na účet příští týden.

Radnice nejprve zrušila akce do konce dubna. Ve čtvrtek opatření o dva měsíce prodloužila, aby snížila riziko šíření nákazy. „Není nic důležitějšího než zdraví našich občanů,“ vysvětlil omezení primátor Jan Paparega. Mostečané přijdou třeba o pivní festival, Den magistra Edwarda Kelleyho na hradě Hněvín, olympijský běh a několik promenádních koncertů.

Další půst nařídil i Litvínov. Lidé musejí nově oželet Valdštejnské slavnosti, největší veselici ve městě, která měla být 1. května a stát přes 600 tisíc korun. „Peníze, které město kvůli zrušení akce ušetří, pokryjí náklady zbývajících velkých městských akcí, a to Svatomichaelské slavnosti a Krušnohorské Vánoce,“ sdělila mluvčí litvínovské radnice Jitka Pavlíková.

Pandemie komplikuje život také umělcům, kteří přišli o kontakt s publikem a mnozí i o příjmy. Zavřené mostecké městské divadlo naštěstí finančně podporuje radnice, ale významná kulturní instituce má velké starosti s organizací narušené sezony a s termíny. Divadlo muselo zrušit do dubna všechna představení a neustále sleduje zprávy, aby mohlo na nová rozhodnutí úřadů rychle reagovat. Ticho v sále trvá už několik týdnů, což v jeho novodobé historii nemá obdoby. „V divadle je zvykem, že večer jde opona nahoru a hrát se musí. Teď tu ale naše děvčata šijí roušky z bavlny a nanotextilie a herci si doma plní studijní úkoly,“ popsal nezvyklou atmosféru jednatel Městského divadla Most Václav Hofmann.

Chystaná inscenace Kati nebude a pro odloženou premiéru francouzské komedie Host se hledá nový termín. Všechny zkoušky byly zrušené, aby se předešlo šíření nákazy a aby hostující umělci z jiných krajů nemuseli riskovat své zdraví cestováním do Mostu. Herci se doma učí texty, opakují dialogy, cvičí paměť a pohyb po scéně. „Řada lidí si to neuvědomuje, ale herectví je náročná profese, která vyžaduje pečlivou přípravu. Herci musejí trénovat podobně jako vrcholoví sportovci,“ uvedl Hofmann.

Nejistý zůstává také termín vyprodaného Divadelního léta na Hněvíně, které má začít 1. června šňůrou pohádek a do začátku července nabízet v kulise mosteckého hradu i oblíbený muzikál Noc na Karlštejně. Pokud kvůli omezení nevyjde červen, nabízí se přesun termínu na srpen. „Zatím je to jen úvaha,“ upozornil ředitel.

Nejen v Mostě pokračuje diskuze o pomoci umělcům na volné noze nebo souborům závislým na tržbách z prodeje vstupenek. Například soukromé litvínovské Docela velké divadlo (DVD), kterému pandemie způsobila ztrátu přes 300 tisíc korun, spustilo online vysílání pro děti a akci Pomoz svému divadlu!. Diváci za březnové přenosy věnovali 28 900 korun, za kterou mohl soubor zaplatit v divadle elektřinu, vodu a část únorového tepla. „Na to totiž nemůžeme použít dotaci, takže ty peníze musíme vydělat,“ informovalo DVD. Jedna dárková virtuální vstupenka na jedno online představení stojí 100 Kč a lze si je kupovat i v dubnu.