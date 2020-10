Mezi hroby se už objevují dušičkové skupinky pozůstalých. Největší nápor má přijít jako vždy o víkendu. Využijte i jiné dny, vyzvala lidi radnice.

Starý mostecký hřbitov zažívá první návštěvnickou vlnu. Obavy jsou z víkendu | Foto: Deník/Martin Vokurka

Osmasedmdesátiletý Pavel Stejskal přišel na starý mostecký hřbitov ještě před Dušičkami. Chtěl se vyhnout tradičním návalům, které jsou letos spojené s rizikem šíření koronaviru. Senior si nedělá žádné iluze, že by lidé v nouzovém stavu zůstali doma a k hrobům nepřišli. „Návštěvnost bude úplně stejná jako loni,“ odhaduje Mostečan. Společnou pietou při Památce zesnulých, kterou nikdo nezakázal, si lidé podle seniora částečně vynahradí zrušené kulturní akce a omezené sociální kontakty. „Holt musíme něco obětovat, jestli chceme přežít. Za zábavou můžeme zase vyrazit, až se situace uklidní a zase bude vše v pohodě,“ říká senior. I on patří k lidem, kteří se starají o víc pomníčků a budou za nimi cestovat do jiných měst, v jeho případě do Berouna.