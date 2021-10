Většinu hrobů a pietních míst zdobí klasické dekorace s věnci a svíčkami. Najdou se však výjimky s veselými figurkami, lahvemi od whisky a nápisy typu Carpe diem (Užívej dne). Zatímco řada hrobů je obtěžkána dušičkovou výzdobou, část jiných náhrobků je opuštěna a chátrá.

Tradiční dušičkové potřeby nabízí stánek v horní části hřbitova, který bude otevřen i v neděli. V úterý 2. listopadu od 15.30 hodin bude veřejný pietní akt u vsypové loučky, kde zarecituje mostecká herečka Regina Razovová a vystoupí ženský pěvecký sbor Clavis cordium.

Až do 6. listopadu bude prodloužena na všech mosteckých hřbitovech provozní doba. Areály budou otevřeny denně od 8 do 20 hodin. Do 2. listopadu bude zajištěna nepřetržitá ostraha pěšími hlídkami městských strážníků a asistentů prevence kriminality.